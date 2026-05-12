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El gobierno nacional, contra la marcha federal universitaria: "Siembran el miedo"

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunció la creación de un micrositio para promover el "gasto inteligente" en educación superior

12 de mayo 2026 · 09:38hs
El funcionario de Capital Humano reaccionó antes de la marcha federal universitaria.

Foto: Instagram/@vr_media_arg.

El funcionario de Capital Humano reaccionó antes de la marcha federal universitaria.

La convocatoria a la cuarta marcha federal universitaria generó este lunes una dura réplica del gobierno nacional por el reclamo de mayor presupuesto y mejores salarios. "Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que van a cerrar", advirtió uno de los principales interlocutores con los rectores de instituciones públicas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió al cruce de las críticas por el desfinanciamiento de la educación superior con distintos argumentos alrededor de la eficiencia de la administración de las unidades académicas. "Casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia", remarcó en un video.

El funcionario del Ministerio de Capital Humano reconoció que la queja principal en este conflicto es que "el dinero no alcanza". De inmediato retomó una propuesta que lanzada el año anterior: "El gobierno habilitó a las universidades a cobrarles a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo".

Nueva reunión tras la marcha federal universitaria

Antes de la movilización en todo el país, fuentes de la cartera conducida por Sandra Pettovello anunciaron que organizarán una reunión con rectores para abordar un problema puntual. La convocatoria apunta a las instituciones que tienen hospitales escuela y requieren partidas presupuestarias adicionales para seguir funcionando.

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Sobre la cuestión de los centros de salud y formación, Álvarez desmintió que la Universidad de Buenos Aires (UBA) se haya quedado sin fondos. A continuación, preguntó: "¿Por qué quieren quedarse con el 95% del refuerzo, dejando sólo un 5 por ciento para los demás hospitales de todo el país durante el resto del año?". En esa lista se incluyen efectores de La Rioja, Córdoba, Cuyo y Chaco.

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Por otro lado, el subsecretario nacional insistió en señalar la incidencia del ingreso de personas de otros países y recordó que casi el 40 % de los estudiantes de la Facultad de Medicina porteña son extranjeros. En el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la cifra asciende al 51%.

"Aún teniendo la posibilidad de cobrarles, las autoridades de deciden no hacerlo por cuestiones ideológicas", remarcó el funcionario respecto de las políticas de arancelamiento. Además, planteó que Argentina posee "una de las tasas de egreso más bajas de la región".

Un micrositio para cuidar el "gasto inteligente"

En el marco de la discusión sobre el financiamiento del sistema de formación superior, el gobierno anunció que la próxima semana lanzará un micrositio de datos de las universidades públicas nacionales. "De esta manera, los argentinos podrán estar al tanto de las estadísticas reales y tener acceso a la información de manera fácil y clara", señalaron desde el Ministerio de Capital Humano.

El subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la cartera sigue comprometida con la "transparencia, el gasto inteligente y la eficacia en la gestión". Entre otras herramientas para cumplir estos objetivos, el sitio proveerá un registro de la cantidad de alumnos regulares, tasa de egreso, presupuesto y la evolución histórica de estos indicadores.

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En el marco de este anuncio, Álvarez sostuvo que cada persona graduada representa un costo promedio de $57.000.000 en el sistema público argentino. Luego apuntó que la media de erogación asciende a 400 millones de pesos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), una de las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Por último, el funcionario subrayó que la UBA "alega transparencia" y al mismo tiempo "interpuso una medida judicial para no dejarse auditar" por la Sindicatura General de la Nación. "Al día de hoy, adeuda el 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Todos estos deben ser rendidos de manera obligatoria", puntualizó.

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