Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia de Mendoza tras caer el sábado con Newell's. Suenan un par de nombres para la sucesión.

El entrenador Ariel Broggi rescindió su contrato con Gimnasia de Mendoza y se convirtió en el noveno director técnico en dejar su cargo en este Torneo Apertura de la Liga Profesional. Lo hizo tras perder con Newell's en un partido clave por el descenso.

La ruptura del vínculo entre el exdefensor de Banfield y el Lobo mendocino fue de mutuo acuerdo , a pesar de que el entrenador se mostraba con confianza para revertir el presente del equipo en este retorno a la máxima categoría del fútbol argentino.

El desencadenante de esta salida fue la derrota por 1-0 el pasado sábado ante Newell's en el Coloso , donde el rojinegro ganó por primera vez del Torneo Apertura. Hasta esta fecha, Broggi había sumado 9 puntos con Gimnasia en este campeonato a raíz de 6 derrotas, 3 empates y tan solo dos triunfos , ante Central Córdoba de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba.

Kily González, uno de los apuntados

Mientras los dirigentes de Gimnasia buscan al reemplazante de Broggi, Joaquín Sastre se hará cargo interinamente del primer equipo y dirigirá la práctica de este martes. Los principales candidatos a tomar las riendas del Lobo son el rosarino Cristián “Kily” González, ex Rosario Central, y Guillermo Farré.

Los DT que ya se fueron, con una dupla de Newell's

Así, Broggi se convierte en el noveno entrenador que deja su cargo en este Torneo Apertura. Además lo hicieron Daniel Oldrá, en Instituto de Córdoba; Farré en Aldosivi; Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata; la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi en Newell's; Hugo Colace en Atlético Tucumán; Marcelo Gallardo en River; Iván Delfino en Estudiantes de Río Cuarto y Damián Ayude en San Lorenzo.