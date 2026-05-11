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Piden 11 años de cárcel para el acusado como cómplice del homicidio de Juan Ojeda

Alexis M. es juzgado por llevar en moto al hijastro de la víctima, Alcides Aragón, aún buscado como autor del homicidio perpetrado en enero del año pasado

11 de mayo 2026 · 20:55hs
El juicio oral contra el sindicado cómplice del homicidio de Juan Ezequiel Ojeda se realiza en los tribunales de San Lorenzo

Foto: Poder Judicial de Santa Fe.

El juicio oral contra el sindicado cómplice del homicidio de Juan Ezequiel Ojeda se realiza en los tribunales de San Lorenzo

Un hombre afronta una pena de once años de cárcel en un juicio oral acusado como partícipe del homicidio de Juan Ezequiel Ojeda, asesinado el 9 de enero de 2025 en Puerto San Martín. Se trata de Alexis M., a quien le achacan haber llevado en moto al hijastro de la víctima, aún buscado como autor material.

La fiscal Melisa Serena acusó a Alexis M. como partícipe necesario de un homicidio simple en un juicio oral que comenzó este lunes en los tribunales de San Lorenzo ante el juez de primera instancia Gianfranco Pari.

Homicidio

Ojeda fue atacado sobre las 15.30 del jueves 9 de enero de 2025 en la esquina de Belgrano y Moreno de Puerto San Martín. La víctima, conocido por el apodo de Gualilo, se encontraba con un sobrino pidiendo monedas a los camioneros que pasaban por allí cuando apareció en escena una moto negra de 110 centímetros cúbicos desde la cual el hijo de su pareja, identificado como Alcides Aragón, le profirió una amenaza.

Minutos después apareció el mismo rodado pero con dos ocupantes. Según la investigación el conductor era Alexis M. y el acompañante era Aragón. En esta oportunidad el hijastro se bajó del rodado y encaró a Gualilo.

>>Leer más: Imputaron al cómplice del joven que mató a puñaladas a su padrastro en Puerto San Martín

Luego de increparlo, el joven sacó de la manga de su campera un arma cortante de unos 15 centímetros y apuñaló al padrastro varias veces en la zona del abdomen y la pierna mientras Alexis M. lo esperaba a bordo de la moto para escapar.

En ese marco, el conductor de la moto impidió que el sobrino de la víctima intercediera en el ataque y separara a los contendientes, exhibiéndole un puñal de unos 20 centímetros de largo que llevaba en la cintura.

Luego del ataque Alexis M. y Aragón huyeron en la moto a toda velocidad. Ojeda fue trasladado al centro de salud Catalina Salomón de Puerto San Martín, desde donde lo derivaron al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí le diagnosticaron una herida de arma blanca en el tórax y tres heridas en el muslo de la pierna derecha. Murió minutos antes de las 18 de ese mismo día.

Unos días después fue apresado Alexis M. quien fue imputado el 15 de enero de 2025 como partícipe necesario del homicidio.

Recompensas

En tanto, desde el día siguiente al crimen la fiscalía emitió un pedido de captura para Aragón, que desde entonces se encuentra prófugo. La búsqueda fue reforzada en marzo de ese año con un pedido de colaboración a la población para dar con el paradero del sospechoso.

>>Leer más: Buscan a un joven acusado por el crimen de su padrastro en Puerto San Martín

En julio del año pasado el asesinato de Ojeda se incluyó entre las investigaciones por las cuales el gobierno santafesino ofrecía una recompensa de 8 millones de pesos a cambio de datos que permitieran ubicar a Aragón.

Esa cifra fue duplicada en octubre del año pasado, cuando se ofrecieron 16 millones para encontrar a Aragón. Sin embargo, el sindicado homicida de Gualilo todavía no ha sido encontrado.

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