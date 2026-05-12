Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos

El Museo de la Ciudad inaugura “La Ruta de los Azulejos”, una exposición sobre patrimonio, arquitectura y memoria urbana con entrada gratuita

Hay objetos que forman parte del paisaje urbano y pasan inadvertidos durante años. Están en patios antiguos, zaguanes, fachadas, cocinas y edificios históricos. Rosario convive con ellos todos los días, aunque pocas veces se detiene a mirarlos . Sobre esa idea se construye “La Ruta de los Azulejos”, la nueva muestra que inaugura el Museo de la Ciudad y que propone recorrer la historia rosarina a través de uno de sus patrimonios más silenciosos y persistentes: los azulejos.

La exposición abrirá este viernes 15 de mayo a las 18 en el Museo de la Ciudad, ubicado en bulevar Oroño 2361, dentro del Parque Independencia, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca reconstruir parte de la identidad urbana rosarina a partir de esas piezas de cerámica vidriada que marcaron distintas épocas arquitectónicas y sociales de la ciudad.

Muchos de los azulejos exhibidos llegaron desde Europa a través del puerto de Rosario, mientras que otros fueron fabricados localmente durante el crecimiento industrial de la ciudad. La muestra recorre ese cruce entre tradición artesanal, inmigración, industria y vida cotidiana.

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Lejos de presentar los azulejos únicamente como objetos decorativos, la exposición los convierte en una puerta de entrada para pensar cómo cambiaron las formas de habitar Rosario.

Patios interiores, casas chorizo, iglesias, edificios públicos y viejas construcciones barriales aparecen así como parte de una memoria urbana que todavía sobrevive en pequeños detalles.

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Patrimonio cotidiano y memoria afectiva

“La Ruta de los Azulejos. Historia, artes y oficios de la ciudad” combina piezas patrimoniales, documentos históricos y recursos interactivos para reconstruir la relación entre arquitectura, diseño y vida cotidiana.

La muestra también pone el foco en los oficios vinculados a la fabricación y colocación de azulejos, un trabajo muchas veces invisibilizado pero clave en la construcción estética de la ciudad.

En tiempos donde gran parte del patrimonio urbano desaparece por el avance inmobiliario o las remodelaciones, la propuesta funciona además como una invitación a volver a observar Rosario con otros ojos.

Música, DJ y gastronomía para la inauguración

La apertura de la muestra tendrá un formato más amplio que una inauguración tradicional de museo.

La jornada incluirá música en vivo, un DJ set a cargo de The Room y una propuesta gastronómica con barra de tragos y degustaciones coordinadas por Germán Dezzutto.

Desde el Museo de la Ciudad plantean la actividad como una experiencia cultural que combine patrimonio, encuentro y recorrido urbano.

Días y horarios para visitar la muestra

“La Ruta de los Azulejos” podrá visitarse en el Museo de la Ciudad:

martes a viernes, de 14 a 18

sábados, domingos y feriados, de 10 a 18

La entrada será libre y gratuita.