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Las CTA lanzan un plan de lucha federal contra el ajuste del gobierno nacional

Las centrales sindicales anunciaron movilizaciones en defensa de la salud, la educación pública y la soberanía nacional

11 de mayo 2026 · 20:06hs
Hugo Godoy (CTA - A) y Hugo Yasky (CTA-T) acordaron las medidas.

Hugo Godoy (CTA - A) y Hugo Yasky (CTA-T) acordaron las medidas.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron ayer su plan de lucha federal para frenar el “feroz ajuste” del presidente Javier Milei. El próximo 20 de mayo, marcharán desde el Ministerio de Salud a Casa Rosada, “en defensa de la salud pública”, mientras que el 22 de mayo harán una concentración en las puertas del Cabildo “para presentar un documento público en defensa de la soberanía nacional”.

En la conferencia de prensa los secretarios generales de ambas centrales, Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo Godoy (CTA-A) también se refirieron al deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora y repudiaron la gestión libertaria.

“Luchamos contra los despidos, el cierre de empresas y la agresión a nuestras condiciones de vida, así como contra el ahogo financiero a las provincias. Entendemos que en el mes del nacimiento de la patria, debemos profundizar nuestras luchas en todo el país”, señaló Godoy.

Asimismo, confirmaron su presencia en la 4º Marcha Federal Universitaria que se realizará hoy en todo el país y se sumaron así a la defensa de la educación pública. Además, le exigieron al gobierno Nacional “que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso”.

Otros de los temas fundamentales en los que se hizo hincapié fue en la lucha “nacional como internacionalmente” contra la reforma laboral “esclavista”, a la que denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El plan de lucha

Por su parte, Yasky (CTA-T) aseguró que “la situación que está viviendo nuestro pueblo se deteriora cada día” y, por ese motivo, le pidió al gobierno que “cumpla las leyes que se votaron en el Congreso”, como la Ley de Financiamiento Universitario y agregó: “El 20 de mayo vamos a acompañar a todo el movimiento en defensa de la salud pública”.

Para finalizar, manifestó la importancia de que aumenten “los salarios en el sector público y que cese el hostigamiento”: “Esperamos que esto sea el inicio de un plan de movilizaciones que al pueblo lo ponga en la calle”, concluyó.

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Apoyo a la universidad pública

Por otra parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) también anunció que hoy será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por eso, este 12 de mayo, “igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Además, sumaron que lo hacen “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional” y por “la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.

En este sentido, señalaron que marcharán en Buenos Aires, a las 15 horas, desde Diagonal Sur y Bolívar “junto a los estudiantes y la educación pública”.

En Buenos Aires el acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios. Debido a esta jornada de protesta, no habrá clases en todas de las universidades nacionales durante este martes

La cuarta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes en todo el país, con el objetivo de exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

En Rosario la cita es a las 15 en Moreno y Córdoba, para marchar hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizará un acto central a las 17.

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