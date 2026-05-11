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Indumentaria, belleza y hogar, lo más vendido del Hot Sale en Santa Fe

El evento vuelve a mostrar el peso del comercio electrónico en un contexto de consumo golpeado. El descuento promedio ronda el 34 %

11 de mayo 2026 · 20:05hs
Desde la cámara de comercio electrónico resaltaron que los descuentos superaron el promedio de los últimos años.

Desde la cámara de comercio electrónico resaltaron que los descuentos superaron el promedio de los últimos años.

El Hot Sale 2026 comenzó con fuertes descuentos, alto nivel de tráfico en las plataformas de comercio electrónico y un consumidor cada vez más selectivo y estratégico a la hora de gastar. En un escenario de frágil de consumo, la primera jornada del evento dejó como saldo una marcada concentración de ventas en rubros vinculados a la indumentaria, el cuidado personal y productos esenciales.

Remeras, camisas, pantalones, suplementos dietarios y ropa interior fueron los productos más vendidos en Santa Fe durante el primer día del Hot Sale 2026. Las categorías más vendidas en la provincia fueron indumentaria (59 %), salud y belleza (10 %) y hogar y decoración (6 %), según datos de Tienda Nube.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) informó que el descuento promedio de las ofertas alcanzó el 34 %, convirtiéndose en uno de los descuentos más alto de los últimos años. Las categorías con mayores rebajas fueron servicios y varios, salud y belleza y muebles, hogar y deco.

El dato de Cace representa una suba de 4 puntos porcentuales frente a la edición 2025, cuando el promedio general de descuentos había sido del 30% y refleja una mayor apuesta promocional por parte de las marcas participantes.

Entre las categorías con descuentos promedio más altos se destacaron: servicios y varios: 48 %, salud y belleza: 39 %, muebles, hogar y deco: 38 %, bebés y niños: 37 % y motos y autos: 36 %.

Las categorías más demandadas

Además, varias categorías mostraron un crecimiento significativo respecto al año anterior. Servicios y varios pasó de un 38 % de descuento promedio en 2025 a un 48 % en esta edición, mientras que motos y autos aumentó de 28 % a 36 %. También se observaron subas en muebles, hogar y deco (de 32 % a 38 %), bebés y niños (de 32 % a 37 %) e indumentaria y calzado (de 30 % a 33 %).

En lo que respecta a categorías, las más exploradas hasta el momento por los usuarios fueron: electrodomésticos, indumentaria, viajes, muebles, maquillajes, deportes, niños, megaofertas, autos y supermercados y bodegas.

En la web oficial del evento que se desarrollará hasta el miércoles 13 de mayo, a las 23:59, hay secciones especiales como MegaOfertas Bomba y Noche Bomba, MegaOfertas top estrella, Mega BOOM, Sección Descolocados, los más clickeados, contenidos destacados y la posibilidad de utilizar filtros. Todas las tiendas oficiales están disponibles en la web www.hotsale.com.ar.

Consumo planificado

“Transcurridas las primeras horas del evento con más de 80.000 órdenes de compra procesadas, observamos un ecosistema cada vez más profesionalizado. Las métricas actuales nos indican un claro cambio hacia un consumo altamente planificado: el usuario argentino ya no compra por impulso, sino que aguarda estratégicamente estas fechas para hacer valer su presupuesto. En sintonía, vemos marcas que apuestan por una inteligencia comercial más aguda, priorizando el cuidado de sus márgenes con propuestas de valor que combinan descuentos competitivos con alternativas de financiación clave. Es un Hot Sale donde la madurez del sector se refleja en una búsqueda mutua de eficiencia y conveniencia”, comentó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina.

Específicamente en Santa Fe las Tiendas Nube registraron una facturación total de $166 millones, con un ticket promedio de $80.311. La provincia se ubica en el cuarto puesto de las plazas con más ventas en el primer dia de Hot Sale 2026.

Las órdenes de las tiendas santafesinas fueron a la misma provincia en un 48% y luego a CABA y GBA (19 %), Buenos Aires provincia (8 %), Córdoba (5 %), Entre Ríos (3 %) y otras provincias (17 %).

El 49 % de las compras se hicieron con pagar con transferencia, el 16 % de los compras se hicieron con pagar con tarjeta de crédito, el 13 % de las compras se hicieron con tarjeta de débito, el 12 % de los compras se hicieron con pagar con billeteras virtuales y el 1 % de los compras se hicieron con pagar con efectivo. El 9 % restante se hizo con medios de pago personalizados.

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