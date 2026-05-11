Las tres mejores calificaciones de Newell's, obra de la gestión de Frank Kudelka

El técnico confió en jugadores relegados, como Reinatti y Regiardo, y logró la incorporación de Mazzantti. Para La Capital fueron los de más alto puntaje

Josué Reinatti finalizó la primera mitad del año con el promedio de puntos más alto de Newell's.

Si se insiste tanto sobre la importancia de Frank Kudelka para la recuperación de Newell’s se debe a que entendió y actuó en consecuencia para que el equipo finalice la primera mitad del año mejor de lo que la transitó.

El entrenador corrigió lo que había sido una mala campaña bajo la conducción de la dupla de Favio Orsi y Fabio Gómez.

Y si bien el equipo tuvo contratiempos duros, como la eliminación de la Copa Argentina y la derrota en el clásico jugado en el Coloso, consiguió salir de los últimos puestos de la tabla anual.

Así cumplió el principal propósito, considerando lo feo que se presentaba la situación y el temor que generó encontrarse en posición de descenso.

Uno de los fundamentos de este crecimiento pasó por la conformación del equipo. Kudelka dispuso variantes en la formación con respecto a la utilizada por Orsi y Gómez. Les dio minutos a futbolistas que no estaban jugando y se animó a jugar con juveniles del club.

Frank Kudelka cambio y se mejoró

Kudelka acertó en la elección de varios futbolistas y esto se reflejó en las calificaciones que les dio La Capital a cada uno en los partidos que jugaron, ya sea los correspondientes al torneo Apertura como al único disputado por la Copa Argentina. Se aclara que para recibir puntaje en cada encuentro, un jugador debió disputar un mínimo de 20’.

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Dicho esto, los tres jugadores con las más altas calificaciones fueron Josué Reinatti, Walter Mazzantti y Luca Regiardo, en ese orden. Sobresalieron por mérito propio. Pero si pudieron mostrarse y ser piezas clave del conjunto rojinegro fue obra de Kudelka.

Porque confió en el arquero para el último tramo del torneo. Logró que incorporen al delantero con el torneo en marcha. Y rescató del banco al mediocampista central y lo designó capitán.

Josué Reinatti, convicción bajo los tres palos

Kudelka entendió que era necesario reemplazar a Williams Barlasina y, una vez que Newell’s perdió con Acassuso por 2 a 0 en el debut en la Copa Argentina, puso de titular a Reinatti. Al arquero de 22 años le alcanzaron las últimas cinco fechas del Apertura para finalizar con el mejor promedio.

En unos pocos partidos, se afirmó en un arco que fue el más goleado del Apertura y por donde también pasó Gabriel Arias, hasta que el ex-Racing se lesionó y quedó al margen.

image - 2026-05-02T194450.659 Reinatti intercepta un centro contra Instituto. Ese día fue la figura de Newell's. Leo Vincenti

Reinatti atajó con audacia. Tuvo decisión para cortar centros y rapidez para achicar. De rendimiento muy parejo, su partido más destacado fue en la victoria contra Unión (3-2). Tapó una enorme pelota en el final, que le valió el abrazo de los compañeros instantes después de que concluyó el encuentro.

Más allá de la respuesta que dio Reinatti en el arco rojinegro, se conoció que el club piensa en traer otro arquero para el torneo Clausura, considerando que no se sabe cuándo volverá Arias de la fisura del peroné izquierdo y no existe certeza sobre el futuro de Barlasina.

Otro de los aciertos de Kudelka fue Mazzantti. El delantero llegó al club por solicitud del entrenador y justificó su llegada. Le dio mayor desnivel a un ataque rojinegro que no le sobraron recursos, a partir de su velocidad y desequilibrio.

image - 2026-05-10T192354.074 La llegada de Walter Mazzantti por gestión de Kudelka fue clave para la mejora de Newell's. Virginia Benedetto

Su mejor desempeño fue contra Gimnasia de Mendoza, señalando el gol del triunfo por 1 a 0.

Hasta le dio la capitanía a Regiardo

Si la inclusión de Reinatti fue una determinación arriesgada, hubo otras similares, en las que estuvieron involucrados juveniles. El técnico respaldó a los jóvenes del club y les dio oportunidades. Por ejemplo Luca Regiardo, que apenas jugó un partido durante el ciclo de Orsi y Gómez, además de estar en el único encuentro del interinato de Lucas Bernardi.

image - 2026-05-10T193453.882 Luca Regiardo había disputado apenas un partido con Orsi y Gómez. Kudelka le dio la titularidad y capitanía. Virginia Benedetto

El volante de 19 años no solo se convirtió en titular inamovible sino que pasó a llevar el brazalete de capitán.

Fue el sostén del mediocampo en base a temperamento y entrega. Su partido destacado fue ante Unión (3-2).

El lateral izquierdo, de Jerónimo Russo

Por la posición de marcador izquierdo, o lateral-volante durante la etapa de Orsi y Gómez, pasaron varios futbolistas. Hasta que Kudelka encontró el indicado. Otro de los juveniles de la institución: Jerónimo Russo.

Esta designación resultó positiva, a tal punto que Russo se mantuvo de titular hasta la última presentación. El futbolista aportó proyecciones, desborde y centros, recursos ofensivos que faltaban.

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Russo, cuarto mejor promedio de la Lepra en cuanto a calificaciones individuales, incluso convirtió un golazo frente a Unión en el estadio 15 de Abril. Fue su actuación más relevante, en una posición en la que también jugaron Martín Luciano, Gabriel Risso Patrón y hasta Jherson Mosquera, que ya se fue del club.

Guch y Gómez Mattar, aporte juvenil

Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar quedaron 5º y 7º, respectivamente, entre los de mejor promedio (6º fue Gabriel Arias). Son otros juveniles a quienes respaldó Kudelka y les dio minutos de juego.

A raíz de que Valentino Acuña fue perdiendo espacio e influencia en la creación, el puesto de enlace quedó para Guch. Su nivel fue de mayor a menor, siempre asumiendo con carácter que tenía que ser el receptor y avanzar con pelota al pie.

image - 2026-04-25T202200.163 Facundo Guch maniobra en el partido entre Newell’s y Unión. Marcelo Bustamante

Igual, como no fue descollante lo suyo y no aparece otro para discutirle el puesto, Newell’s apunta a sumar a un volante creativo como alternativa.

A Gómez Mattar le costó hacerse un lugar entre los titulares, pero entrenando desde el banco fue habitualmente un revulsivo. Sus ingresos le aportaron prolijidad a la circulación.

Los zagueros, con poco vuelo

El sector donde más se le complicó al entrenador para conformar el equipo fue en la zaga. Ninguno de los elegidos mostró eficacia. Entre todos los que jugaron, Oscar Salomón anduvo algo mejor, aunque sin actuaciones relevantes.

Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Bruno Cabrera y Fabián Noguera son los demás zagueros que actuaron sin un nivel convincente en la zaga rojinegra.

La intención del club de traer un zaguero izquierdo demuestra por donde pasaron algunos de los mayores inconvenientes del conjunto rojinegro.

El nueve, vacante hasta casi el final

Algo parecido sucedió con el nueve. Recién en los últimos partidos el entrenador encontró a un centrodelantero: Colo Ramírez. El uruguayo fue autor de tres goles en los tres últimos partidos, aunque siempre ingresando desde el banco.

image (9) El Colo Ramírez celebra el gol en Santa Fe, ante Unión, el del triunfo de Newell's. Sebastián Suárez Meccia

Matías Cóccaro, disminuido físicamente, fue el habitual titular, aunque nunca consiguió una regularidad. Menos la lograron Michael Hoyos y Francisco Scarpeccio, con menor responsabilidad este último siendo que recién está pisando la primera división.

Las dificultades de Newell’s para llegar al gol y el hecho de que no tuvo un nueve indiscutible explican por qué el club tiene en mente la incorporación de otro centrodelantero en el próximo mercado de pases.

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Para elevar el nivel del equipo, la comisión directiva y Kudelka tienen también entre los planes reforzarse con un marcador derecho que sea una opción de Armando Méndez, de funcionamiento discontinuo, y Martín Ortega, que jugó poco y sin sobresalir.

Los promedios de cada uno

Según la calificación de Ovación, el promedio de puntos de cada futbolista fue el siguiente:

Entre el 1º y el 11º puesto: Josué Reinatti (5 partidos) 6,50; Walter Mazzantti (9) 5,33; Luca Regiardo (12) 5,28; Jerónimo Russo (11) 5,11; Facundo Guch (14) 4,79; Gabriel Arias (7) 4,71; Jerónimo Gómez Mattar (13) 4,69; Franco García (5) 4,60; Ignacio Ramírez (9) 4,50; Oscar Salomón (7) 4,50; y Walter Núñez (15) 4,40.

Entre el 12º y el 22º puesto: Luciano Herrera (14) 4,39; Armando Méndez (15) 4,37; Saúl Salcedo (14) 4,32; Williams Barlasina (5) 4,30; Matías Cóccaro (11) 4,27; Rodrigo Herrera (14) 4,25; Nicolás Goitea (11) 4,23; Michael Hoyos (9) 4,22; David Sotelo (7) 4,07; Bruno Cabrera (6) 3,73; y Valentino Acuña (5) 3,70.

Los promedios de los futbolistas que jugaron menos de 5 partidos: Jherson Mosquera (1) 4,50; Fabián Noguera (2) 4,25; Francisco Scarpeccio (4) 3,88; Martín Ortega (2) 3,75; Martín Luciano (5) 3,60; Gabriel Risso Patrón (4) 3,50; Franco Orozco (2) 3,50; y Marcelo Esponda (3) 3,33.