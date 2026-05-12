Asociación Rosarina de Fútbol: Gabriel Fasolis y Oscar Jara, técnicos punteros en Río Negro y 14 de Junio

Fueron compañeros en Río Negro, equipo que logró el ascenso en el 2009 en Rosarina. Actualmente sus equipos mandan en los torneos de la B y C

Adiur puntero. El Naranja dirigido por Hernán Araujo venció a Córdoba y manda en la Primera A

Primera C. El plantel de 14 de Junio dirigido por el Toro Oscar Jara es la revelación la tercera categoría.

Asociación Rosarina de Fútbol. Gabriel Fasolis y Oscar Jara, ascendieron con Río Negro en el 2009 y hoy son los técnicos del ascenso en la B y C.

Los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol siguen siendo un lugar de privilegio donde todos se vinculan a esta disciplina. Es la liga más convocante del interior del país, donde se formaron grandes jugadores (Lionel Messi y Angel Di María) , técnicos, árbitros y dirigentes.

Con el transcurrir de los años muchas historias surgieron en torno de la Rosarina, como los casos de los actuales técnicos Gabriel Fasoli s de Río Negro , líder de la Primera B, y Oscar Jara de 14 de Junio , puntero en tercera división. Ambos entrenadores formaron parte del plantel en el club de barrio Belgrano, en aquel recordado ascenso a primera de la temporada 2009, con la dupla técnica conformada por Guillermo Cambiasso y Roberto Cornice.

Gabriel Fasolis es el entrenador del equipo puntero de la Primera B, Copa Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet. El joven DT contó las sensaciones sobre las ocho fechas disputadas. “Nuestro primer objetivo es clasificar entre los primeros ocho. El plantel está unido y comprometido. Se sumaron varios jugadores en la temporada, más los que ya venían jugando. Después vamos a tratar de pelear lo que resta del campeonato y lograr el ansiado ascenso a Primera A ”, dijo Fasolis.

“Yo empecé dirigiendo la predécima y a la vez seguía jugando. El 2015 fue mi último año como jugador y en el 2016 agarramos la primera. Hicimos una gran temporada y logramos ascender con Río Negro, mi segunda casa”, confió el DT de barrio Belgrano.

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Fasolis y Jara en Río Negro 2009

Con respecto a la relación con ex compañero Oscar Jara, el técnico de Río Negro expresó. “Al Toro Jara lo conozco desde el 2008, jugamos juntos y logramos el ascenso con Río Negro en el 2009. Después nos hicimos grandes amigos, actualmente estamos en contacto día a día y me pone muy feliz su buen andar dirigiendo 14 de Junio”, el puntero de la Primera C.

Resultados de la Primera B

Se disputó la octava fecha y estos fueron los resultados registrados en la Primera B: Río Negro 1-1 Defensores Unidos; Fisherton 0-1 Botafogo, Leones 0-1 Primero de Mayo, General Paz 1-1 Defensores de Funes, Tiro Suizo 2- 2 Bancario, Alianza Sport 3-6 Club Gran Rosario y Arijón 0-1 Social Lux. No jugaron 7 de Setiembre vs. Renato Cesarini.

14 de junio 3 Primera C. El plantel de 14 de Junio dirigido por el Toro Oscar Jara es la revelación la tercera categoría.

14 de Junio puntero de la C

“Estar bien arriba es por sacrificio de todo el plantel y el trabajo del cuerpo técnico. Ponemos mucho énfasis en lo mental y en lo psicológico del equipo. Sabemos que todo es paso a paso. El grupo se puso como objetivo ir por el ascenso. Falta mucho todavía y lo sabemos. Sostenemos los pies sobre la tierra. Es un torneo largo y todo puede pasar, pero siempre que dependa de nosotros es bueno. En el 2025 se trabajó muy bien en inferiores y se logró saltar de categoría”, apuntó Oscar Jara DT de 14 de Junio, líder de la tercera división.

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El técnico del tricolor se refirió al pasado, presente y la gran amistad que hizo con Gabriel Fasolis. “A Gabriel lo conozco desde el 2008 en Río Negro. Tenemos un grupo de WhatsApp el cual estamos y compartimos el día a día. Tenemos charlas por teléfono y nos hemos juntado a comer varias veces. El fútbol hizo que seamos muy amigos. Esta relación me dejó ese grupo hermoso de Río Negro con grandes amistades y Gabriel es uno de ellos”.

Resultados de la Primera C

En la tercera categoría, Copa Jesús Fava, también se jugó la octava fecha y se dieron estos resultados: 14 de Junio 3-2 Sparta, Argentino 2-1 Sportivo Silva, 27 de Febrero 2- 0 Unión Americana, María Reina 2-0 Estrella Azul de Pérez, San Roque 2-0 Sarmiento y Olympia 0-0 Provincial B.

Adiur 2026jpg Adiur puntero. El Naranja dirigido por Hernán Araujo venció a Córdoba y manda en la Primera A

Adiur manda en la A

En la Copa Odesur 2026, Adiur marcha puntero con 19 puntos, disputada la 8ª fecha. El equipo dirigido por Hernán Araujo venció a Central Córdoba 1 a 0 con el tanto de Yamil Escobar.

Resultados en la A: Tiro Federal 2-3 Newell’s, Gálvez 1-1 San Telmo, Oriental 3-2 Central, Coronel Aguirre 1-0 Mitre, Banco 3-0 El Torito, Provincial 3-1 Unión de Alvarez y Morning Star 2-0 Pablo VI.