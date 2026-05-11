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Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

La pareja fue sorprendida por la tripulación en el sector de primera clase y quedó bajo investigación por exhibiciones obscenas. La causa judicial pasará a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual y podría cerrarse con medidas alternativas.

11 de mayo 2026 · 17:00hs
Los pasajeros detenidos viajaban desde Panamá a Rosario. 

Los pasajeros detenidos viajaban desde Panamá a Rosario. 

Los dos pasajeros detenidos por tener relaciones sexuales en el avión de Copa Airlines que aterrizó este sábado en Rosario atraviesan una causa por por exhibiciones obscenas. El proceso continuará en la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual, pero no tiene previsto una pena de prisión sino salidas alternativas.

Los dos pasajeros, el hombre de 54 años y la mujer de 59, fueron aprehendidos acusados de mantener relaciones sexuales en el sector de primera clase del avión.

Según la denuncia, ambos fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al aterrizar el avión en el aeropuerto de Rosario. Los efectivos subieron a la nave, detuvieron a las dos personas y las trasladaron a la comisaría 12ª de Rosario.

La primera intervención judicial fue realizada por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario en turno. A ambas personas se les formó una causa por exhibiciones obscenas, y horas después recuperaron la libertad.

Desde Fiscalía aseguraron a La Capital que el hecho no tiene previsto una pena de prisión, sino de salida alternativas. En este sentido, son casos que pueden tener una resolución con pago de caución, donación a alguna entidad benéfica, trabajo comunitario o reglas de conducta. Por otro lado, la causa pasará a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual.

"Las azafatas nos dijeron que era un caso de seguridad nacional"

La periodista y conductora rosarina Analía Bocassi estuvo en el vuelo que conectó Panamá con Rosario y contó lo sucedido. “Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 0.20 a Rosario, arribamos cerca de la 1 de la madrugada” , recordó.

Al aterrizar, la periodista contó que "las azafatas salieron rápido" y aseguraron que tenían "un caso de seguridad nacional" y que todos los pasajeros debían quedarse sentados. “Digo, hay chalecos de la PSA, venimos de Panamá hasta Rosario. Pensé que podría haber droga o alguien peligroso que estaba buscado”, confesó la conductora.

“Pasaba el tiempo, eran las 2 de la mañana y estábamos todavía arriba del avión”, prosiguió la testigo. Por supuesto, sin demasiada información, comenzaron a circular rumores de que se había producido una pelea entre dos pasajeros en la clase ejecutiva.

Pero cuando bajaron vieron que "la gente que venía en ejecutiva estaba espantada”. El relato que empezó a circular es que la situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela.

Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba toda la familia en el aeropuerto esperándolo a él”, sostuvo Bocassi. En este sentido, en las últimas horas trascendió que el hombre está casado y tiene tres hijos.

>> Leer más: Andrea Rincón sobornó a una azafata para tener sexo en un avión

Los detenidos no eran pareja

Las personas detenidas no eran pareja. Ambas viven en el centro de Rosario y tienen domicilios diferentes. Según trascendió, el hombre trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria y la mujer, divorciada, se dedica al cuidado de adultos mayores y administra un centro de día y rehabilitación.

Aunque todavía no trascendieron declaraciones oficiales de los involucrados, el caso rápidamente se viralizó en medios y redes sociales.

Con respecto a la secuencia previa al arresto, la versión principal indica que los pasajeros habían tenido relaciones sexuales mientras estaban en sus asientos de la clase ejecutiva. La primera persona que advirtió el hecho fue una mujer que estaba con su nieta. A continuación, una azafata dio aviso de lo que estaba sucediendo al capitán del avión, quien informó por radio a la torre de control del aeropuerto de Rosario para que dé aviso a los efectivos de seguridad. Finalmente al aterrizar, los dos terminaron detenidos y trasladados a una comisaría de la zona oeste de la ciudad.

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