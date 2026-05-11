De la Cordillera a Rosario: Santa Fe abrocha al cobre para que se exporte por sus puertos

Dos proyectos de minería podrían sacar sus productos desde terminales de Rosario y Timbúes. Un acuerdo entre privados que el gobierno provincial quiere impulsar

Dos importantes emprendimientos mineros ubicados en la provincia de San Juan están planificando utilizar la infraestructura portuaria de Santa Fe para la exportación de cobre . Se trata de dos proyectos sobre la Cordillera de Los Andes de gran escala en el marco del boom de la actividad que empieza a despegar que piensan en puertos privados santafesinos para conectar con el mundo.

Según supo La Capital , la gerencia del proyecto "Los Azules" de la multinacional de Rob McEwen pidió una reunión con las autoridades del puerto de Rosario, en primer termino con la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR) pero podría extenderse luego con Sepor SA, porque le interesa operar cargas desde estas terminales. A la hora de “hacer los costos”, la minera entiende que puede ahorrarse recursos logísticos exportando desde Rosario en lugar de hacerlo desde Buenos Aires.

Por otro lado, la minera Glencore le confirmó al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini que van a operar cargas, de cobre en principio, desde Terminal 6 en el norte de Timbúes. Las operaciones se piensan para 2027 y 2028.

Los Azules es un proyecto de desarrollo de cobre a gran escala y en fase avanzada ubicado en la provincia de San Juan. Su estudio de factibilidad (EF), finalizado en 2025, demuestra el potencial para convertirse en un activo de cobre generacional.

terminal 6

En su página web describe un escenario base con una vida útil de la mina de 21 años y futuras oportunidades de crecimiento, que podría permitir extender la vida útil de la mina por más de 30 años adicionales.

Los Azules se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al este de la frontera con Chile, a una altitud de aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes y a 900 kilómetros de Rosario.

En tanto, el yacimiento de Glencore es El Pachón, que explota cobre y molibdeno. Está emplazado en San Juan entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros del límite internacional con Chile.

El proyecto El Pachón es parte de los activos de Glencore, una de las compañías globales diversificadas de recursos naturales más grandes del mundo y es uno de los principales productores y comercializadores de más de 90 productos primarios. También posee yacimientos en Catamarca como la conocida La Alumbrera y Mara, que es otro de los yacimientos con destino a exportar en Santa Fe.

Santa Fe y San Juan

La provincia de Santa Fe desembarcó en San Juan con una estrategia clara: convertir a su entramado industrial en uno de los principales proveedores del crecimiento minero y energético que atraviesa Argentina. En el marco de la Expo Minera 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en el mediodía de este jueves junto a su par sanjuanino, Marcelo Orrego, un acuerdo de cooperación productiva orientado a integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de la minería, una actividad que proyecta inversiones multimillonarias y un fuerte incremento de las exportaciones durante la próxima década.