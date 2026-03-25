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Líderes foráneos de un plantel de Newell's con ausencia de referentes

La partida de jugadores de peso causó un vacío en Newell's que recién ahora se percibe quienes pueden llegar a ocuparlo: Matías Cóccaro y Walter Mazzantti

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de marzo 2026 · 06:10hs
Matías Cóccaro disputa con fuerza la pelota. El nueve de Newells muestra carácter y decisión.

Leo Vincenti

Matías Cóccaro disputa con fuerza la pelota. El nueve de Newell's muestra carácter y decisión.
Walter Mazzantti le imprimió velocidad al ataque de Newells. Es un jugador con actitud.

Leo Vincenti

Walter Mazzantti le imprimió velocidad al ataque de Newell's. Es un jugador con actitud.

Ever Banega, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Darío Benedetto y Keylor Navas. Todos futbolistas con influencia en el plantel de Newell’s durante 2025, adentro y afuera de la cancha. Referentes, ya sea por la trayectoria o por los consejos a los demás y más allá del nivel futbolísico que tuvo cada uno.

El grupo actual se quedó sin ellos y no asomaron con claridad los futbolistas capaces de convertirse en líderes. Gabriel Arias, indicado para el rol, se encuentra lesionado y su influencia solo incide durante la semana.

Y por más que Luca Regiardo, con 19 años, lleve la cinta de capitán, Diego Maradona y no muchos más tuvieron la autoridad para convertirse en modelo de sus compañeros a esa edad en la historia del fútbol mundial.

Newell's, sin voz de mando

Esta autoridad, este jugador con peso, que pone la cara por los demás, que indica y ordena, imprescindible en cualquier equipo, fue lo que le faltó a Newell’s durante gran parte de las fechas que se disputaron. Pero dos futbolistas, de distintas personalidades, dieron señales de que pueden ser una guía dentro del equipo; Matías Cóccaro y Walter Mazzantti.

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Walter Mazzantti convirtió para Newell's y celebra. El VAR se lo anuló. Tendría revancha al final.

Walter Mazzantti convirtió para Newell's y celebra. El VAR se lo anuló. Tendría revancha al final.

Ninguno es del club. Recién empiezan a compenetrarse con lo que representa Newell’s y a conocer lo que implica la identidad rojinegra. Un desconocimiento que no les impide convertirse en cabezas del grupo a ambos, quienes convivieron y compartieron el ataque de Huracán en la temporada 2023 y que recién el sábado se reencontraron en una cancha vistiendo una misma camiseta, la rojinegra.

El peso propio de Matías Cóccaro

El temperamento de Cóccaro, el carácter para pedirla, aguantarla con la marca asfixiante y despegarse de su ocasional adversario con fuerza y dominio son cualidades que influyen en sus compañeros y que se pusieron de manifiesto frente a Gimnasia de Mendoza. Que contagian a los demás. Mostrándose en todo momento para ser el receptor, incluso en los instantes que el juego era desfavorable para su equipo.

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Son señales de la confianza del centrodelantero y que transmiten credibilidad a los demás. Porque saben que tienen un futbolista con personalidad en el cual sostenerse.

Su voz nunca pasa desapercibida. Esta es otro de sus característias. Les habla a sus compañeros. Exige con la palabra o con los gestos. Reclama si entiende que estuvo errado el fallo del árbitro. Impone presencia y respeto.

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Matias Cóccaro se lesionó y permaneció 6 partidos sin jugar. Retorno ante Gimnasia de Mendoza.

Matias Cóccaro se lesionó y permaneció 6 partidos sin jugar. Retorno ante Gimnasia de Mendoza.

Durante 6 partidos el delantero permaneció inactivo por un síndrome de estrés tibial bilateral grado 1. Previamente jugó las primeras cinco fechas del torneo, 3 de titular, y un gol.

El único que señaló fue en la derrota 3-1 contra Defensa y Justicia en el Coloso. La metió con una tijera. Otra pirueta, de mediachilena, casi le permite un gol el sábado contra los mendocinos. La pelota fue a donde estaba ubicado el arquero César Rigamonti.

Frank Kudelka los tuvo y sabe qué pueden hacer

Cóccaro retornó a la cancha ese mismo día, para que Kudelka lo dirija por primera vez en Newell’s. Ya lo tuvo en Huracán en 2023, cuando era una de sus jugadores más relevantes. Al igual que Mazzantti, autor del gol contra los mendocinos, que le dio a la Lepra la primera victoria en el torneo.

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"Confío en ellos porque los conozco”, dijo Kudelka. “Matías, dado el parate grande que tuvo, hizo un partido con mucha autoexigencia. Nos ayudó muchísimo. Es un 9 muy difícil de marcar. Se mueve mucho y las pelea todas. Para los centrales es muy complicado. A nosotros nos hace muy bien que vuelva Walter. Es picante, muy rápido y está haciendo goles. Le están anulando mucho, pero bueno...”, agregó el entrenador con una sonrisa.

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Walter Mazzantti le imprimió velocidad al ataque de Newell's. Es un jugador con actitud.

Walter Mazzantti le imprimió velocidad al ataque de Newell's. Es un jugador con actitud.

La incidencia de Cóccaro parte de su juego y comportamiento. Su participación es imprescindible en el único equipo entre los 30 de la Liga Profesional que no cuenta con un futbolista que haya jugado en sus filas un mínimo de 100 partidos. Es un dato que también explica por qué a Newell’s le cuesta contar con referentes.

El refuerzo, posible referente

Mazzantti fue la última incorporación de Newell’s. Un manotazo, cuando ya se habían disputado 8 fechas y él estaba en Independiente, para recomponer un equipo en caída libre. Participó en los tres últimos partidos de la Lepra.

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Es un jugador de perfil más bajo, diferente al de Cóccaro. Pero la postura adentro del campo de juego, la determinación para moverse, atacar e insistir pueden transformarlo en uno de los baluartes del conjunto rojinegro. Uno de los pilares en los cuales los demás pueden apoyarse.

Entregarle la pelota y que encare, se perfile hacia el arco y se anime a rematar, una y otra vez, son cualidades que marcan un camino en sus compañeros. Y que por actitud y compromiso lo pueden poner en ese sitio de los que manejan el grupo. Junto a Cóccaro.

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Joaquín Boghossian y Diego Casamán durante la presentación oficial que se hizo durante la pretemporada de Newells en Piriápolis.

El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

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