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Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

El incidente sucedió en Callao y Fontezuela, en la zona sur de Rosario. La víctima sufrió una lesión en la espalda

12 de mayo 2026 · 07:38hs
El violento incidente con un hombre apuñalado ocurrió en la zona sur de Rosario

foto: La Capital / Archivo.

El violento incidente con un hombre apuñalado ocurrió en la zona sur de Rosario

Un hombre de 30 años fue apuñalado en la espalda en un incidente poco claro hasta el momento registrado el lunes a la tarde en Fontezuela y Callao, en barrio Latinoamérica, en la zona sur de Rosario. La víctima fue derivada a cirugía, mientras que la Policía reportó que detuvo a un sospechoso.

De acuerdo con fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban por ese sector de la ciudad se encontraron con un grupo de vecinos del lugar que señalaban que había allí una persona herida con arma blanca.

La víctima, identificada como Gustavo P., de 50 años, presentaba una lesión en la espalda. En base a la información aportada por testigos, la Policía consignó la detención del presunto agresor en Gálvez al 2600, es decir a unos cien metros del lugar donde sucedió el ataque y reportó el secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado.

>> Leer más: Pelea en la zona sur: recibió una puñalada a la madrugada y denunció a su suegro

Gustavo P. , en tanto, fue atendido y derivado a un centro médico. En principio, la Policía reportó que estaba fuera de peligro pero igual ingresó a cirugía. El presunto agresor, Brando D., de 30 años, fue trasladado a la seccional 2ª por el delito de lesiones graves.

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