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El homenaje de Newell's a 50 años del golpe: "Nunca Más" en la camiseta y placa en el Parque

El club despliega una serie de iniciativas institucionales para conmemorar el aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar

24 de marzo 2026 · 11:28hs
El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

Newell's lleva adelante una serie de acciones institucionales en el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Las iniciativas abarcan desde gestos simbólicos en cancha hasta actos formales de memoria que involucran a familiares de socios detenidos desaparecidos, organismos de derechos humanos y a la comunidad educativa del club.

En el encuentro que el equipo disputó el sábado 21 de marzo frente a Gimnasia de Mendoza en el Coloso, los jugadores tuvieron un parche en la camiseta que llevaba la leyenda "NUNCA MÁS". Durante el entretiempo, familiares de socios detenidos desaparecidos y representantes de organismos de derechos humanos ingresaron al campo de juego y recibieron el aplauso de los presentes en las tribunas.

Placa, homenajes y una charla educativa

Este martes 24 de marzo, a las 11, en la sede del Parque Independencia, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado. El acto reafirma el posicionamiento institucional del club en torno a la memoria, la verdad y la justicia, ejes que la dirigencia sostiene como parte de su identidad histórica.

Durante esta misma semana, el sector de hockey del Centro de Entrenamiento "Jorge Griffa" pasará a denominarse "Miriam Moro", en homenaje a la jugadora y socia del club víctima del terrorismo de Estado. La decisión inscribe su nombre en la infraestructura cotidiana de la institución, como parte de una política de memoria con nombres propios.

En paralelo, Eduardo Toniolli, hijo de Eduardo José Toniolli (socio detenido desaparecido el 12 de enero de 1977), brindará una charla en el Colegio Newell's orientada a promover la reflexión en las nuevas generaciones. La actividad busca trasladar el ejercicio de la memoria al ámbito educativo del propio club.

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Un video con testimonio y archivo

El 24 de marzo a la medianoche, el club difundió en sus redes sociales un video conmemorativo que incluye el testimonio del nieto de Eduardo José Toniolli, junto a imágenes alusivas y un repaso por socios y socias de la institución que fueron víctimas de la represión estatal. La pieza audiovisual pone en valor la memoria con nombres y trayectorias concretas, y marca la apertura simbólica de las actividades del día central de conmemoración.

La fecha del 24 de marzo se conmemora en Argentina como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido como feriado inamovible desde 2002. El golpe de Estado de 1976 derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e inauguró el período más oscuro de la historia reciente del país.

Horizontal Newells 24M

Newell's tiene una larga historia de vinculación con los organismos de derechos humanos y ha mantenido a lo largo de los años una política activa de memoria institucional. El club ha acompañado a familiares de socios víctimas del terrorismo de Estado y ha participado de actos conmemorativos en distintos aniversarios del golpe. Esta vez, el carácter cincuentenario del hecho histórico impulsó una agenda de mayor alcance y visibilidad.

La institución rosarina sostiene que durante la dictadura no hubo complicidad de su parte y que esa posición se proyecta en el presente como un compromiso permanente. Las acciones de esta semana buscan articular memoria, identidad y comunidad dentro de un club que tiene más de un siglo de historia en la ciudad y que forma parte del tejido social y cultural de Rosario.

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