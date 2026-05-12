Cárcel de Piñero: descubrieron un boquete en un sector de presos de alto perfil

Se trata de un socavón que estaba en uno de los baños de un patio externo que fue hallado en una requisa habitual de control

La vocera Virginia Coudannes dijo que el hallazgo del túnel fue producto "del refuerzo de los controles en todas las cárceles"

En una requisa realizada en la cárcel de Piñero, las autoridades hallaron un boquete en un baño

Efectivos del Servicio Penitenciario Provincial hallaron el lunes a la tarde un túnel o boquete en un sector del pabellón de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero .

Según contó la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, se trató de un socavón de unos 70 centímetros de diámetro descubierto tras una requisa en uno de los baños de los patios externos del pabellón de reclusos que cumplen penas o procesos por ser integrantes de bandas narcocriminales.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes en la capital provincial, Coudannes subrayó que hallazgo del boquete “tiene que ver con la regularidad de los controles que se hacen en las cárceles , ya sea con requisas, verificación de ingresos de familias, utilización de escáneres y diversas medidas de seguridad interna que se han acrecentado”.

Que repercusión hubo en Piñero

A partir del hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso “el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, precisó la funcionaria.

boquete caárcel de piñero

Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el gobierno provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

Críticas a la gestión anterior

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración Perotti, y aseguró que “si el gobierno provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.