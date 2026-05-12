Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

La categoría 2007 de Central está dando sus frutos con Cantizano, Verón y Ovando y los DT que los tuvieron repasaron un crecimiento que ya se nota en serio

El festejo del gol de Giovanni Cantizano, que lo grita como loco, mientras abajo los sostienen Ignacio Ovando y Elías Verón. Fue el segundo de Central ante Independiente.

La categoría 2007 de Central está dando sus frutos y haciendo pata en la ancha en el plantel de primera con los rendimientos de Ignacio Ovando, Giovanni Cantizano y Elías Verón , quienes fueron fundamentales en el triunfo ante Independiente del último domingo.

Estos chicos que recién el año pasado llegaron a la edad legal para sacar el permiso de conducir y que todavía no habían nacido cuando Ángel Di María debutó con la camiseta auriazul, se pusieron el equipo al hombro para depositar al equipo de Jorge Almirón en los cuartos de final del Apertura 2026.

Los tres tienen una historia en común y un largo recorrido en las competiciones de AFA. La primera vez que juntos firmaron una planilla fue el 23 de setiembre de 2018, cuando solamente tenían 11 años. Fue en un empate 0 a 0 contra Estudiantes de La Plata en condición de local. En aquel cotejo Verón usó el dorsal número 4, Ovando la 6 y Cantizano ingresó en el segundo tiempo con la camiseta número 15.

Fernando Komar, quien era el coordinador de las infantiles canallas en ese entonces comentó: “Cantizano, Ovando y Verón fueron captados y formados por el proyecto de fútbol infantil que tuve el orgullo de dirigir durante 10 años".

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La metodología, la planificación, el trabajo silencioso de directores técnicos, preparadores físicos y captadores como Hernán Quintero, Omar Casas, Jesús González entre otros y Cacho Farías, histórico técnico de Central en zona sur que fue quien captó a Cantizano, permite que hoy varios jugadores de aquel fútbol infantil integren el plantel de primera división y el de Reserva”.

El papá de Juan Cruz Komar añadió: “Los tres eran destacados desde chicos. Cantizano por su habilidad para gambetear hacia adelante (era muy difícil sacarle la pelota), Ovando por su firmeza defensiva, por su compromiso y seriedad para entrenar y Elías Verón por su dinámica para pasar al ataque y la enorme actitud para marcar era imposible superarlo en el uno versus uno".

"Contra Tigre de los once que arrancaron el partido, cinco jugadores surgieron del fútbol infantil y luego entraron dos más”, cerró con orgullo.

En 2018, en el sub-11 de infantiles de AFA, la categoría 2007 fue dirigida primero por Jesús González y luego por Raúl Sperling,

Las primeras impresiones de los DT

Jesús González dijo: “Ignacio Ovando llegó como volante por derecha proveniente de Central Córdoba y en ese puesto también estaba Elías Verón. Y a los dos, con el correr de los partidos los cambiamos de puesto. A Ovando lo pusimos de marcador central y a Verón de lateral por derecha".

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"De Gio lo que recuerdo es que era un enano recontra desfachatado, encarador y que le gustaba ir para adelante. El año anterior estaba en Rosarina y lo incorporamos a AFA”, subrayó.

Mientras que Sperling recordó la charla que tuvo con Ovando que si quería jugar lo tenía que hacer de 6 ya que en esa posición estaba Marco Vicente. Le recomendó al chico que le empiece a pegar a la pelota contra una pared con la zurda algo que el actual jugador de la primera canalla lo hizo sin dudar y al poco tiempo evolucionó un montón y se ganó el puesto.

Anécdotas imperdibles de los juveniles

Sperling también comentó un episodio gracioso con Verón. “Elías, con sus 11 años, vino una vez y me dijo que si lo iba a citar para jugar contra Quilmes que no lo haga. Porque era el cumpleaños y el abuelo le había comprado las entradas para el recital de Paulo Londra”.

Luego, en 2019, en la sub-12, el formador fue Alberto Valiente. “No me sorprende el nivel de los tres. Ya que eran de los más destacados de la 2007 como también hay otros que están terminando sus procesos. Ovando es muy responsable con un gran cuidado personal y siempre hizo otros tipos de entrenamientos que jerarquizaron sus habilidades”.

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El Beto también manifestó: “Verón siempre tuvo una dinámica terrible y que siempre fue generoso con el equipo y le daba una opción más tanto en la parte defensiva como ofensiva. El tiempo lo hizo madurar y toma decisiones correctas. Mientras que Cantizano sigue haciendo las mismas cosas de chicos ya que junto con Santiago Segovia marcaban mucho la diferencia".

"Lo que siempre me sorprendió de Gio fue el carácter y el fuego sagrado que tiene ya que nunca se achicó ante rivales que le sacaban una o dos cabezas de altura”, agregó.

En el año 2020, la categoría 2007 no tuvo competencia oficial por la pandemia. Recién en 2021, volvieron a jugar y lo hicieron en 9ª división de AFA con Jorge Díaz como DT. Pestaña expresó: “Ovando siempre manifestó condiciones de ser un profesional desde chico porque siempre fue muy aplicado y con una gran fuerza de piernas. Verón es un tractor que puede jugar como lateral como volante por su ida y vuelta".

"Llega a los últimos 25 metros con mucha claridad y seguramente con el tiempo va a tomar mejores decisiones", especificó. "Y Gio es el más rebelde, el más enojón y el más protestón. Como todo volante de creación siempre creyó en su inventiva debido al talento que viene. Con el tiempo seguramente se irá dando cuenta que no todo es encarar y a veces hay que hacer una de menos. Pero seguramente es algo que va a cambiar como lo hizo ya en el partido frente a Independiente con la asistencia a Verón”.