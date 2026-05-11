Malcorra respondió a las acusaciones de hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Mientras el partido estaba empatado, el exjugador canalla desperdició la oportunidad de poner nuevamente en ventaja a Independiente y fue apuntado por los hinchas del Rojo

La victoria de Rosario Central por 3-1 ante Independiente le otorgó al equipo de Jorge Almirón el boleto directo a los cuartos de final del Torneo Apertura y lo festejó todo el Gigante de Arroyito, pero en Avellaneda hubo serios cuestionamientos . Tras el partido, varios hinchas del Rojo apuntaron contra Ignacio Malcorra , ídolo canalla.

Bien es sabido que Malcorra es uno de los emblemas del Canalla en este siglo , reconocido por sus actuaciones en los clásicos rosarinos y por haber dejado el club con dos títulos, tras casi cuatro años de estadía en Arroyito. No obstante, el destino los enfrentó en un mano a mano clave para el futuro de ambos equipos.

El exjugador auriazul, que dejó Central en el pasado mercado de pases, tuvo una chance clara de poner en ventaja a Independiente a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba 1-1 .

Con la 40 de Independiente, Ignacio Malcorra fue reconocido por el club y los hinchas de Central.

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Tras recibir un pase filtrado de Matías Abaldo, Malcorra aguantó con el cuerpo la marca de Franco Ibarra y quedó con espacio para rematar al arco, pero su disparo fue débil a las manos de Jeremías Ledesma. Además del claro tiro al arco, el volante tenía la posibilidad de asistir a Gabriel Ávalos, que había anotado el único tanto del Rojo y entraba por el centro del área.

El descargo de Ignacio Malcorra

Luego de que Central concretara la remontada y se quedara con el triunfo ante Independiente, los hinchas del Rojo apuntaron contra Malcorra por la situación desperdiciada justamente ante su anterior club, ocasión que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Ante las críticas, el mediocampista utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir su descargo. “Loco, me pueden tratar de perro o de lo que quieran, pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby -Ávalos-, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal”, afirmó.

El exfutbolista canalla confesó que el remate “era para arrancarle la cabeza al arquero” y concluyó: “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando”.