Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos del Apertura

El Canalla y la Academia chocarán en Arroyito para definir a uno de los semifinalistas del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Rosario Central será local ante Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Rosario Central se quedó con un triunfazo por 3-1 ante Independiente este domingo y obtuvo su boleto a los cuartos de final del Torneo Apertura, por lo que sigue en carrera en los playoffs que definirán al nuevo campeón de la Liga Profesional.

Tras la victoria ante el Rojo, el Canalla recibirá a Racing en el estadio Gigante de Arroyito , luego de que la Academia logre una sorpresiva victoria ante Estudiantes, que había sido el líder de la Zona A, por 1-0 en La Plata.

Casi sin descanso por el ajustado calendario antes del receso por el Mundial, el equipo de Jorge Almirón deberá ponerse rápidamente a punto para otro duelo fundamental a eliminación directa. Conocé el horario y las posibles formaciones del partido entre el Canalla y la Academia de este miércoles por la tarde.

El partido correspondiente a los cuartos de final entre Central y Racing se jugará este miércoles 13 de mayo, desde las 19, en el Gigante de Arroyito.

CenCML El último choque entre Central y Racing fue victoria 2-1 del Canalla en la 2ª fecha del Apertura. Celina Mutti Lovera / La Capital

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El posible duelo de semifinales

El ganador del encuentro entre Central y Racing, que en caso de terminar igualado en los 90 minutos se definirá con el tiempo extra y, si es necesario, penales; chocará ante el vencedor del cruce entre River y Gimnasia, que se enfrentarán a las 21.30 del mismo miércoles en el estadio Monumental.

Posible formación de Central para enfrentar a Racing

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.