Newell's perdió el primer amistoso de su semana de pretemporada en Buenos Aires

Argentinos Juniors superó a la Lepra este sábado en el Bajo Flores. El equipo de Frank Kudelka tiene dos pruebas más por delante

Luciano Herrera integró el elenco titular ante Argentinos Juniors, en la derrota de Newell's en el Bajo Flores.

Newell's no pudo comenzar con el pie derecho la serie de tres amistosos de pretemporada que inició este con un traspié ante Argentinos Juniors . El ensayo se desarrolló a la mañana en el Centro de Entrenamiento y Formación del Fútbol Amateur que posee el Bicho en el Bajo Flores.

En el primer turno, el elenco con mayoría de titulares fue derrotado 1 a 0 con un gol de Alan Lescano . El volante anotó de penal en el minuto 11 para el dueño de casa.

La prueba se realizó bajo la modalidad de puertas cerradas y con el formato de dos tiempos de 30 minutos.

Para este encuentro, Newell’s no utilizó ninguno de sus dos refuerzos : los defensores Lautaro Giannetti y Franco Escobar . En el primer turno apostó por un sistema 4-2-3-1.

Jerónimo Gómez Mattar jugó en el corazón del mediocampo leproso.

La Lepra arrancó la práctica con los siguientes jugadores: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro.

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En tanto, Argentinos Juniors salió a la cancha con: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto, Alan Lescano, Lucas Gómez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz, Iván Morales y Facundo Jainikoski.

Newell's se queda en Buenos Aires

Vale remarcar que Newell’s viajó a Buenos Aires con una delegación de 30 futbolistas, y la serie de amistosos de pretemporada de cara al torneo Clausura como principal objetivo, abarca otro este martes ante Vélez, y otro el próximo sábado frente a Independiente de Avellaneda.

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Mientras sigue con los trabajos de puesta a punto física y futbolística, el plantel leproso está instalado en un conocido hotel de Los Cardales.

Empató en el segundo turno

En tanto, en el segundo pleito que se jugó con la misma modalidad de disputa, el conjunto rojinegro igualó 1 a 1. Para la visita, anotó Juan Ignacio Ramírez, mientras que Alcaráz equilibró para Argentinos.

Vale puntualizar que, en ese turno, la Lepra apostó a un 4-4-2 en el dibujo táctico y alineó a Gabriel Arias; Tomás Viola, Ian Glavinovich, Néstor Boretto, y Jerónimo Russo; Valentino Acuña, Marcelo Esponda, David Sotelo, y Walter Núñez; Francisco Scarpeccio y el Colo Ramírez. En ese examen, Facundo Basualdo y Blas Benedetto ingresaron por el Colo Ramírez y Núñez en el complemento.

Tras este amistoso, el plantel rojinegro retornó a la concentración en Los Cardales y entrenará este domingo por la mañana.