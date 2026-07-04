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Colombia eliminó a Ghana del Mundial 2026 y asoma como rival de Argentina

Jhon Arias marcó el único gol del partido en Kansas. Jaminton Campaz representó a Central y volvió a sumar minutos en el final

4 de julio 2026 · 08:54hs
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El delantero de Palmeiras fue clave para la victoria en el Mundial 2026

Foto: AP Photo/Reed Hoffmann.

El delantero de Palmeiras fue clave para la victoria en el Mundial 2026

Todas las selecciones sudamericanas que llegaron a 16avos de final del Mundial 2026 superaron la primera prueba en fase de eliminación directa. Luego de la agónica victoria de Argentina ante Cabo Verde en Miami, Colombia venció a Ghana por 1 a 0 este viernes y cumplió el mismo objetivo en Kansas.

Jhon Arias abrió el marcador cuando terminaba el primer cuarto de hora de juego y selló el resultado definitivo en una noche positiva para el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. De hecho, los ganadores tuvieron varias oportunidades para ampliar la ventaja, incluido un gol de Luis Díaz que fue anulado por posición adelantada en el inicio del complemento.

Ghana no logró quebrar a la defensa rival desde que le convirtieron y contó con pocas ocasiones claras para empatar el marcador. A su vez, los cafeteros no pudieron asegurar el triunfo a pesar de que dominaron el cotejo y pasaron buena parte del segundo tiempo en campo rival.

Colombia puede enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

A partir de este resultado, Colombia puede llegar a ser uno de los rivales de Argentina en el camino para obtener el bicampeonato. Para llegar a esa instancia debe vencer a Suiza, que también superó el primer duelo de eliminación directa con un triunfo por 2 a 0 ante Argelia.

El equipo de Lorenzo y los europeos también jugarán este martes después del choque de la selección nacional con Egipto. Si ambos conjuntos sudamericanos vuelven a ganar, se enfrentarán el jueves 11 de julio a las 22 en Kansas.

>> Leer más: Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia la selección sigue viva

Por otra parte, el encuentro de este viernes en Kansas contó con una nueva participación de Jaminton Campaz. El futbolista de Central reemplazó a Luis Diaz en el último minuto de tiempo reglamentario para aportar despliegue lejos del arco propio en el cierre del partido.

Al margen de lo que representa la presencia del Bicho a nivel local, Colombia consiguió un triunfo que ratifica su solidez defensiva. Luego del debut con un triunfo por 3 a 1 ante Uzbekistán, sumó tres vallas invictas consecutivas.

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