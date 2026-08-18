Quilmes: le robaron la moto y, un minuto después, quisieron asaltarlo de nuevo Todavía se estaba lamentando cuando lo interceptaron otros motochorros. "Revisame, no tengo billetera, no tengo nada", les dijo 18 de agosto 2026 · 21:49hs

Un hombre sufrió el robo de su motocicleta el pasado sábado en la localidad bonaerense de Quilmes y, un minuto después, fue interceptado por motochorros y asaltado nuevamente.

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana del sábado en Argentino Roca y Laprida, en Quilmes Oeste, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue interceptada por asaltantes que le robaron la moto y se dieron a la fuga. Todavía estaba lamentándose por su mala suerte cuando, apenas instantes más tarde, aparecieron otros motochorros que intentaron asaltarlo a punta de pistola.

"No tengo nada, revisame, no tengo billetera, no tengo nada", se escucha a la víctima antes de que los delincuentes escapen sin poder conseguir un botín.

En quilmes, a un tipo le robaron la moto

Se puso a llorar

Y entonces aparecio otra moto, lo vio y le robaron otra vez



Históricas mágicas de la provincia de kicillof pic.twitter.com/AWZ1nwT9p8 — ElBuni (@therealbuni) August 15, 2026 La investigación, a cargo de la UFI Nº2 del Departamento Judicial de Quilmes, finalmente encontró la moto robada, que los delincuentes habían descartado a las pocas cuadras de donde habían consumado el hecho.