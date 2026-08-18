Diego Giuliano presenta en Rosario el libro "La Santa Fe que viene"

El diputado nacional Diego Giuliano presentará el martes 25 de agosto en Rosario el libro "La Santa Fe que viene", donde ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia que "también es una propuesta para pensar hacia adelante".
El diputado nacional ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia que "también es una propuesta para pensar hacia adelante"
El diputado nacional Diego Giuliano presentará el martes 25 de agosto en Rosario el libro "La Santa Fe que viene", donde ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia que "también es una propuesta para pensar hacia adelante".
"En 2025 nuestra provincia reformó su Constitución después de más de seis décadas. Ahora empieza otra discusión, quizás la más importante: qué Santa Fe queremos construir a partir de ella", resaltó el exministro de Transporte nacional.
>> Leer más: Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario y la conexión ferroviaria provincial
La presentación del libro se realizará el martes próximo, a las 18, en el Hotel Ariston (Pueyrredón 776).
"Una Constitución no es solamente un conjunto de normas: es un proyecto de provincia. Y ese proyecto no puede escribirse entre pocos", destacó el legislador.
El camionero consiguió escapar por la ventanilla de las llamas y el conductor del vehículo de menor porte quedó atrapado