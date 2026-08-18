La Capital | Política | Diego Giuliano

Diego Giuliano presenta en Rosario el libro "La Santa Fe que viene"

El diputado nacional ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia que "también es una propuesta para pensar hacia adelante"

18 de agosto 2026 · 19:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Diego Giuliano presenta en Rosario el libro La Santa Fe que viene

El diputado nacional Diego Giuliano presentará el martes 25 de agosto en Rosario el libro "La Santa Fe que viene", donde ofrece una mirada sobre la nueva Constitución de la provincia que "también es una propuesta para pensar hacia adelante".

"En 2025 nuestra provincia reformó su Constitución después de más de seis décadas. Ahora empieza otra discusión, quizás la más importante: qué Santa Fe queremos construir a partir de ella", resaltó el exministro de Transporte nacional.

>> Leer más: Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario y la conexión ferroviaria provincial

La presentación del libro se realizará el martes próximo, a las 18, en el Hotel Ariston (Pueyrredón 776).

"Una Constitución no es solamente un conjunto de normas: es un proyecto de provincia. Y ese proyecto no puede escribirse entre pocos", destacó el legislador.

Noticias relacionadas
El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, poco después del ataque.

La fiscalía de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio

la casa gris trendra mas tiempo para apelar el fallo previsional ante la corte nacional

La Casa Gris trendrá más tiempo para apelar el fallo previsional ante la Corte nacional

Entre otros puntos, la iniciativa deparará cambios en la cantidad de boletas para los próximos comicios generales en Santa Fe.

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Fernando Cerimedo, el consultor político, publicista y estratega digital argentino detenido en Bolivia.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos

Ver comentarios

Las más leídas

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Lo último

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera

El camionero consiguió escapar por la ventanilla de las llamas y el conductor del vehículo de menor porte quedó atrapado

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera
Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini
Policiales

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Dolor en Arroyito: murió Ricardo Bottura, el histórico fotógrafo de Central

Dolor en Arroyito: murió Ricardo Bottura, el histórico fotógrafo de Central

Ovación
Tenis: una agenda intensa destinada a los distintos niveles de formación

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: una agenda intensa destinada a los distintos niveles de formación

Tenis: una agenda intensa destinada a los distintos niveles de formación

Tenis: una agenda intensa destinada a los distintos niveles de formación

Newells: los pibes de la reserva se quedaron sin nada ante el Grana sobre el final

Newell's: los pibes de la reserva se quedaron sin nada ante el Grana sobre el final

La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

Policiales
Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini

Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena

Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena

La Ciudad
Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera
La Reión

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

La metalurgia de Rosario perdió 2.000 empleos en los últimos dos años
Economía

La metalurgia de Rosario perdió 2.000 empleos en los últimos dos años

El gobierno habilitó el mapa de distribución y aplicación de vacunas: los datos de Santa Fe
Salud

El gobierno habilitó el mapa de distribución y aplicación de vacunas: los datos de Santa Fe

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari
Policiales

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de estupidez el proyecto para limitarlas
La Ciudad

Banderas en el Monumento: Schmuck tildó de "estupidez" el proyecto para limitarlas

El llamativo mensaje de Arizaga junto a Moyano: No tengo la culpa que elijan mal a sus novios
Información General

El llamativo mensaje de Arizaga junto a Moyano: "No tengo la culpa que elijan mal a sus novios"

Hito en la aviación: bioetanol local impulsa vuelos para aspersión
Economía

Hito en la aviación: bioetanol local impulsa vuelos para aspersión

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama
Policiales

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario
Policiales

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

La suba de los fertilizantes generó un sobrecosto de u$s180 millones en el primer semestre
Agro

La suba de los fertilizantes generó un sobrecosto de u$s180 millones en el primer semestre

El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento

Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios
La Ciudad

Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte
La ciudad

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros
La ciudad

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros

Pablo Javkin: Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia
La ciudad

Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

Milei homenajeó a San Martín: Tenemos la libertad como mandato
Política

Milei homenajeó a San Martín: "Tenemos la libertad como mandato"

El Newells de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos
Información General

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior
Economía

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior