Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

El capitán de la selección argentina habló con la periodista de Telefe para despejar rumores sobre un conflicto en la cobertura del Mundial 2026

Después del gran esfuerzo para superar los 16avos de final del Mundial 2026 en Miami, Lionel Messi dio una nota de color en medio de la celebración por la victoria de Argentina ante Cabo Verde . Mientras hablaba con la prensa, el capitán albiceleste habló con Sofi Martínez y la charla rápidamente acaparó la atención del público en redes sociales.

"Si te miro es porque te miro, si te saludo es porque te saludo" , comentó con una sonrisa irónica el futbolista de Inter Miami en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami. Así dejó en claro que no quería seguir dejando correr los rumores sobre la relación de la periodista con los integrantes del plantel y en particular con él.

Tras un duelo extenuante, Leo demostró que también está atento a lo que ocurre en la cobertura de prensa de la Copa del Mundo. Después del contacto inicial para aclarar las dudas sobre el tema, se metió de lleno en el análisis del partido y fue contundente. "Sufrimos un poco más de la cuenta. Lo importante es que se pasó" , concluyó.

Una vez que concluyó el diálogo sobre las vallas, Sofi Martínez repitió el agradecimiento al exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) y aseguró que no tiene "ningún problema" para cumplir con su labor diaria a la par de la selección argentina. "Ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana. Él no tiene por qué saludar y sin embargo lo hizo" , comentó.

Video: Instagram/@telefe.

El gesto de la Pulga cobró relevancia porque en los últimos días se rumoreaba que los futbolistas no tenían permitido charlar con la cronista. Después de este encuentro, la periodista hizo un descargo breve y contundente: "Son todas mentiras. A veces, prefiero no decir nada porque sé que trabajando, una demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen".

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Messi hizo un aporte clave para poner blanco sobre negro en Miami con respecto a su vínculo con la prensa. Al mismo tiempo, también habló sin filtro con respecto al rendimiento de Argentina y elogió el trabajo de Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser sufrido. Por algo no perdió con España ni Uruguay".

"Podemos jugar bien o mal, pero siempre intentamos dar el máximo e ir a buscar los partidos", manifestó el capitán albiceleste. En este caso, advirtió que al equipo le costó recuperar a través de la presión. Del lado positivo, afirmó: "Siempre intentamos sacar un plus y hoy hicimos un desgaste muy importante".