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Alerta contra racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas

El Canalla visita a Corinthians por la definición de la llave de Copa Libertadores, por lo que desde el club difundieron sugerencias del Consulado

19 de agosto 2026 · 09:27hs
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Expectativa por la llegada de los hinchas de Central a San Pablo

Marcelo Bustamante / La Capital

Expectativa por la llegada de los hinchas de Central a San Pablo

Central visitará este jueves a Corinthians por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21.30 y definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final después del 0-0 en el Gigante de Arroyito.

Ante la llegada de hinchas del Canalla a San Pablo, el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo difundió una serie de recomendaciones para quienes asistan al encuentro.

El mensaje cobró relevancia después de las denuncias por presuntos hechos de racismo y discriminación que surgieron tras el partido de ida jugado el jueves pasado. Corinthians cuestionó situaciones ocurridas en Rosario, mientras que Central también presentó una denuncia contra simpatizantes del club brasileño.

>> Leer más: El contraataque de Central: denunció racismo y provocación de parte de hinchas de Corinthians

Las recomendaciones del Consulado para los hinchas de Central

El Consulado argentino pidió a los simpatizantes que viajen a San Pablo que respeten las leyes locales y eviten cualquier situación que pueda generar conflictos.

Entre las principales recomendaciones, solicitó:

  • Comportarse correctamente en el estadio y no responder a eventuales provocaciones de la hinchada local.
  • Evitar cualquier gesto o cántico racista, xenófobo o discriminatorio. El Consulado advirtió que estas conductas constituyen un delito grave y pueden recibir penas de hasta cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
  • Evitar cualquier tipo de provocación hacia el pueblo brasileño.
  • No consumir, vender, comprar, almacenar, transportar ni entregar estupefacientes, ya que estas conductas reciben penas graves en Brasil.
  • Tener en cuenta que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los estadios de fútbol del estado de San Pablo.
  • Utilizar únicamente entradas adquiridas mediante los canales oficiales.

El Consulado informó además que los hinchas de Central ocuparán el sector sur visitante del estadio. El acceso estará habilitado por la Puerta G, ubicada sobre Av. Miguel Ignácio Curi al 100.

Ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos argentinos podrán comunicarse con la guardia consular del Consulado General argentino en San Pablo.

El número de contacto informado es: +55 11 99604-1561.

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