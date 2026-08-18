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Denunciaron a Alberto Fernández y Fabiola por una fiesta en el Tango 01 en la pandemia

La presentación fue realizada tras la investigación de un periodista sobre una celebración que habría ocurrido horas antes del “Olivos gate”

18 de agosto 2026 · 19:33hs
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Denunciaron a Alberto Fernández y Fabiola por una fiesta en el Tango 01 en la pandemia

El expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente por una fiesta que habría realizado a bordo del avión presidencial Tango 01 durante las restricciones por la pandemia de Covid-19, que se habría celebrado horas antes de la fiesta de cumpleaños de Yáñez en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020.

La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Barrios “contra quienes resulten responsables” luego de que el periodista Luis Gasulla reveló dos hechos ocurridos el 14 de julio y 10 de agosto de 2020, en el marco de las estrictas restricciones por la pandemia del Covid-19.

>> Archivo La Capital: Olivos Gate: Alberto Fernández ofreció 1,6 millones de pesos para cerrar la causa

El letrado apunta a los “funcionarios públicos y, en su caso, particulares que hubieran prestado un aporte doloso, emplearon el antiguo avión presidencial T-01 —entonces estacionado en instalaciones de El Palomar— y/o trabajos, servicios, personal, transporte, energía, equipamiento o fondos pagados por la Administración Pública Nacional para organizar o sostener encuentros de carácter privado”.

Gasulla denunció en LN+ que Yáñez habría utilizado el avión presidencial durante la tarde del 14 de julio de 2020, el mismo día de la polémica fiesta de Olivos, para realizar una celebración.

"Tres días" de preparación

Según la denuncia presentada ante la Justicia, las tareas de preparación del evento se realizaron “durante tres días: provisión o traslado de escalera, conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, energización de la cabina, heladeras, catering, torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas, música y afectación de personal de aviación”.

Los principales apuntados son Yáñez, Alberto Fernández y Leonardo Barone, entonces piloto del exmandatario y director de Logística de la secretaría general de la Presidencia.

Si bien Fernández no habría participado de dicho evento, habría tenido un rol para autorizar el uso del Tango 01 y la organización del evento. Además, se habría financiado a través de una caja chica de la secretaría general.

Luego habría ocurrido otro encuentro a bordo del avión presidencial el 10 de agosto de 2020, también con la nave estacionada en El Palomar. De este habría sido parte amigos de Yáñez, aunque no se brindaron mayores precisiones.

En agosto de 2021 se conoció que Fernández y Yáñez habían protagonizado lo que luego se llamó el “Olivos gate”, una celebración por el cumpleaños de la entonces primera dama en la que participaron otros nueve invitados. En días de distanciamiento social y uso de barbijo, las fotos mostraron a todos los asistentes a la fiesta reunidos en el chalet presidencial de la Quinta de Olivos.

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