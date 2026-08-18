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Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una incógnita en la que no todos dicen lo que saben

El legajo de la investigación arroja un cúmulo de interrogantes llamativos respecto al paradero del jugador de vóley de Central Córdoba previo a su muerte

18 de agosto 2026 · 22:16hs
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Personal de Fiscalía

Personal de Fiscalía, en uno de los pasajes del simulacro realizado en agosto de 2025 por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

Cámaras que no funcionaban y otras que no muestran el momento exacto, una foto del amanecer, antenas de telefonía móvil que impactan en un momento preciso y una salida de madrugada que nadie puede explicar. El olfato le permite inferir al fiscal Matías Edery, que investiga la muerte de Giovani Mvogo Eteme, que hay datos entre líneas que permitirían dilucidar el caso. Los informes del simulacro realizado hace poco más de un año "no se contraponen, son complementarios", pero "no son concluyentes" para llegar a una aproximación certera de lo ocurrido el 28 de noviembre de 2024.

"No todos dicen lo que saben", deslizó al final de la entrevista con La Capital el investigador, de vasta experiencia en homicidios, para anticipar que nuevas pericias podrían permitir acercarse a la verdad, aunque advirtió que por el momento no descarta ninguna hipótesis, puesto que hay pruebas que ya no son posibles, y que no evalúa llamar a una nueva declaración testimonial al agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). También reiteró que "no hubo connivencia policial" ni "sesgo racial" en la muerte del jugador de vóley de Central Córdoba.

Pasados ya 20 meses del hallazgo del cuerpo del adolescente de 17 años en el playón de ingreso al colegio Español en el Parque de España, el fiscal no descarta ninguna hipótesis. Inclusive la de suicidio, pero hay "huecos" que le abren la expectativa de que "no todos dicen lo que saben" acerca de lo que pudo haber ocurrido en el transcurso de esa madrugada del 28 de noviembre. Edery remarca que "hubo un bache de tres horas que nadie puede explicar que pasó", más allá de que en la primera autopsia se descartó la participación de terceros.

La investigación por la muerte

Edery no se apresura. Afirma que "hay huecos, como en toda investigación, incluso cosas que pasan, más allá que llaman la atención", en alusión a las últimas horas previas al hallazgo del cuerpo, que tiene como único testigo a un agente de la PSA, considerada una fuerza "boutique" del país por su formación, profesionalismo y remuneración considerable.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

La familia sostuvo desde un primer momento que Giovani no se había suicidado sino que lo habían matado, aunque hasta el momento se desconoce el móvil. Insistió desde un primer momento en la "contradicciones" de las declaraciones testimoniales —así figura en el legajo— del uniformado, que fue quien dio aviso al 911 tras hallar el cuerpo en esa zona.

Según indicó, esa noche salió del hotel donde se hospedaba (en el marco del Plan Bandera) al no poder conciliar el sueño y llegó a las 3.36 a la zona del Parque de España tras comprar unas latas de cerveza en un minimarket. Alegó que caminaba por la parte superior de las escalinatas y al asomarse vio el cuerpo de Giovani.

Allí viene el dato que llama la atención de la familia del adolescente, puesto que el agente hizo alusión a que esperaba ver el amanecer y enviarle fotos a su superior, hecho que no pudo ser constatado. Tampoco coincide el momento del hallazgo del cuerpo (entre las 4 y 4.40) con la salida del sol.

Lo último que trascendió del legajo es que el superior del agente, entrevistado en su momento por la fiscal saliente (jurará como jueza) Mariana Prunotto, dijo que no recordaba el envío de la supuesta foto del amanecer y que los chats que mantenía con "400 personas a cargo" eran mensajes temporales.

Tampoco se pudo acreditar rastros de ADN en la última pericia solicitada por la familia en los aires acondicionados y toldo de la fachada este del complejo, donde presumiblemente Giovani cayó al vacío, puesto que el cuerpo presentaba una herida en uno de los costados del tórax, aunque no un golpe contundente.

Sin explicaciones

Sin embargo, nadie pudo explicar por qué razón el joven salió otra vez de su casa y tomó un colectivo de la línea 132 a la 1.01 (está acreditado y figura en su tarjeta Sube). Su padre declaró, en su momento, que llegó de trabajar, fue hasta el cuarto de Giovani, que estaba acostado, y luego se fue a dormir, pero no sabe por qué salió. "Nunca salía a esa hora", aseguró su madre.

>> Leer más: Muerte de Giovani Mvogo Eteme: reclaman la exhumación del cuerpo y piden investigar al agente de la PSA

Tampoco figura la grabación de la cámara de seguridad del transporte urbano de pasajeros. "Tenemos todo el recorrido, mediante un mapeo, pero no tenemos la vuelta. La cámara de seguridad del micro se corta antes de los cinco minutos y el chofer no recuerda haber visto a Gio esa noche porque había pasado mucho tiempo; tampoco pudimos localizar al custodio, que en ese momento viajaba en el micro por razones de seguridad en barrios periféricos. Pero, más allá de eso, hicimos todo el recorrido y revisamos cámara por cámara de plaza Sarmiento hasta las calles adyacentes que desembocan en el Parque España y en ninguna pudimos localizarlo", comentó Edery ante la consulta de La Capital.

El investigador aclaró que "más allá de esos registros, tampoco serían concluyentes para esclarecer la muerte de Giovani, porque hay un vacío de tres horas en las que no se sabe qué pasó con el joven hasta que ingresa el llamado al 911".

De ahí en más, consignó que todo el protocolo puesto en marcha es el que se acostumbra en todo proceso: se da aviso al fiscal de turno, llega el gabinete de la PDI, se preservan elementos de la escena y se envía el cuerpo al Instituto Médico Legal (IML).

"En ese caso, no había ningún elemento para dudas que no era un suicidio. Trabajamos en 400 casos y en todos la mecánica era idéntica en cuanto a lugar y forma de caída, más allá de la inferencia del perito de parte de la familia, que no descarta otras hipótesis, pero se inclina por la tercera caída (impulso de terceros) de las cuatro variantes que se tomaron en el simulacro", abundó Edery.

Por otra parte, Edery reiteró ante la consulta que "el barrio se investigó y se allanó la casa donde había impactado la antena esa madrugada", pero señaló que no se logró localizar el celular del joven, puesto que tampoco está acreditado si se lo llevó cuando salió.

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