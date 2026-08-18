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De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

El hallazgo de cámaras y túneles bajo la plaza de la Cooperación recuperó la historia del antiguo Mercado Norte. Pero no fue el único: el Mercado Central, el Abasto y el Urquiza también desaparecieron y sus terrenos fueron convertidos en espacios públicos

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

18 de agosto 2026 · 11:19hs
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Los mercados de Rosario que desaparecieron para dar lugar a plazas

Los mercados de Rosario que desaparecieron para dar lugar a plazas

Debajo de algunas de las plazas más conocidas de Rosario hay una ciudad que ya no existe. Donde hoy hay bancos, árboles, juegos, canteros o playones deportivos, durante décadas circularon carros cargados de frutas y verduras, quinteros, puesteros, changarines, proveedores y vecinos que llegaban a comprar los alimentos del día. En algunos casos hubo grandes edificios de hierro y mampostería. En otros, espacios abiertos donde se concentraban las carretas que llegaban desde el interior.

El hallazgo de cámaras y estructuras subterráneas durante las obras de remodelación de la plaza de la Cooperación volvió a poner en el centro de la escena estas historias. El descubrimiento no sólo permite conocer qué quedó debajo de una plaza que lleva más de cuatro décadas sobre ese terreno, también ofrece una oportunidad para reconstruir una transformación urbana que se repitió en distintos puntos de Rosario.

“Creo que la modernidad, las nuevas tecnologías, la higiene y conservación de los alimentos, y el surgimiento de los supermercados, fueron los asesinos de los viejos mercados”, resume el historiador rosarino Federico Dunger en diálogo con La Capital.

Hay una particularidad que ayuda a explicar por qué tantos terminaron convertidos en plazas: se trataba de terrenos municipales. “Las plazas surgen para crear espacios públicos. Eran terrenos municipales”, señala Dunger. Según su reconstrucción, el contraste aparece al observar qué ocurrió con los mercados privados. El Mercado El Porvenir, de bulevar Avellaneda, y el Mercado Modelo/Oroño, de Oroño entre Jujuy y Brown, permanecieron en pie. La diferencia entre unos y otros puede ser una de las claves para entender por qué Rosario tiene hoy plazas donde alguna vez funcionaron mercados.

Cuando el mercado estaba en la plaza

Para entender ese proceso hay que retroceder hasta mediados del siglo XIX, cuando Rosario comenzó a organizar su sistema de abastecimiento en espacios abiertos. Ahí se concentraban las carretas que llegaban con mercaderías desde distintos puntos de la región. Dos de esos lugares quedaron asociados a las llamadas Carretas de Frutos del Interior, vinculadas con la actual plaza López, y las Carretas del Interior, en el área de la actual plaza San Martín.

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A medida que Rosario crecía, el comercio de alimentos necesitaba espacios más organizados y condiciones sanitarias que los mercados abiertos no podían garantizar. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer grandes edificios destinados específicamente al abastecimiento.

Mercado Sud, el primer mercado de la actual plaza Montenegro

El 7 de junio de 1857, en pleno crecimiento de la ciudad, se inauguró el Mercado Sud. El establecimiento ocupaba la parte central de la actual plaza Montenegro, pero no toda la manzana. A los lados quedaban dos espacios que funcionaban como pequeñas plazas: la Centeno, sobre San Juan, y la Riva o Riba, sobre San Luis.

Con el paso de las décadas, el mercado quedó chico para la ciudad que había contribuido a abastecer. “Para 1900 el nivel de higienidad era espantoso y debía mejorarse. Además ya quedaba chico. Por eso se resuelve construir otro”, explica Dunger.

El antiguo Mercado Sud fue demolido a comienzos del siglo XX y sobre ese mismo terreno se levantó un edificio mucho más ambicioso: el Mercado Central.

El gran Mercado Central de 1904

En 1904, durante la intendencia de Santiago Pinasco, quedó terminado el gran Mercado Central de Rosario. La construcción ocupaba toda la manzana delimitada por las actuales San Juan, San Martín, San Luis y la cortada Barón de Mauá. Era un edificio de dos plantas y una de las grandes piezas arquitectónicas vinculadas al abastecimiento de la ciudad. La investigación académica sobre los mercados rosarinos lo describe como un establecimiento de gran escala, con numerosos puestos y sectores organizados alrededor de amplios pasillos.

Pero el mercado era más que un lugar donde se vendían alimentos. En su interior había puestos de carnes, aves, pescados, frutas, hortalizas, fiambres, quesos y leche. Según las memorias del historiador Wladimir Mikielievich, el edificio y sus alrededores concentraban desde temprano una intensa actividad comercial y social, con compradores, vendedores, lustrabotas, canillitas y casas de remate.

Dunger agrega que el edificio también tenía funciones que excedían el comercio: “Tenía mercado en su interior y locales comerciales, oficinas municipales y hasta salas de enseñanza en sus departamentos exteriores”.

El Mercado Central fue durante décadas uno de los principales puntos de abastecimiento de Rosario. Pero, como había ocurrido con el Mercado Sud, el tiempo volvió a ponerlo en cuestión.

A mediados del siglo XX, la ciudad era mucho más grande. El tránsito se había multiplicado, las formas de distribución habían cambiado y las condiciones sanitarias que se toleraban décadas antes comenzaron a ser consideradas inaceptables.

En 1958, según la reconstrucción de Dunger, el intendente Luis Cándido Carballo decidió avanzar con la demolición del Mercado Central: “La excusa fue la falta de higiene, como ocurrió con el anterior. Pero también ya no funcionaba como antes. Además, era una época de modernidad”.

El edificio fue demolido en 1961. La Municipalidad de Rosario también registra esa fecha y señala que el mercado fue derribado por su mal estado y por el cambio en las preferencias comerciales.

El terreno inició entonces otra vida. Primero se proyectó una playa de estacionamiento subterránea y un espacio público. Años después, en 1978, parte del predio fue ocupado por el Centro de Prensa del Mundial de Fútbol, que luego quedó en manos municipales y se convirtió en centro cultural. El espacio público fue posteriormente rediseñado y recibió finalmente el nombre de plaza Santiago Montenegro. El antiguo mercado había desaparecido, pero el terreno municipal permaneció como espacio público.

El Mercado Norte nació junto al río

El caso del Mercado Norte tiene una particularidad todavía más interesante. Su historia comienza prácticamente al mismo tiempo que la del Mercado Sud, pero no como un gran edificio.

El Norte surge pocos meses después que el Sur en 1857 pero al aire libre, especialmente para la venta de pescado por la cercanía al río. Todavía no era mercado como el Sur”, explica Dunger. Recién el 4 de noviembre de 1876 se inauguró allí un edificio de mayores dimensiones, con entrada por la esquina de Mitre y Tucumán.

La investigación académica confirma esa fecha y documenta que el establecimiento contaba con 68 puestos interiores y 12 locales exteriores. También señala que era más pequeño que otros mercados y que sus condiciones higiénicas eran consideradas deficientes.

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El Mercado Norte atravesó luego una nueva etapa. En 1927 se realizó un concurso para construir otro mercado en el mismo solar. El proyecto fue posteriormente desarrollado y el edificio fue remodelado durante la década de 1930. Dunger ubica en esa etapa, entre 1932 y 1935, la gran transformación de su fachada que, según su reconstrucción, tenía similitudes con el Mercado de Abasto de Buenos Aires. También sitúa en ese período las estructuras subterráneas que ahora volvieron a aparecer: “En esta época se hacen estos «túneles» redescubiertos”.

Es una hipótesis histórica especialmente relevante para el hallazgo actual, aunque la función precisa de esas estructuras deberá ser determinada por el relevamiento técnico y patrimonial.

El Abasto, el mercado que terminó dando nombre a un barrio

Al sur del centro, otro mercado tuvo una historia diferente por su dimensión social. El Mercado Municipal de Abasto funcionó desde 1918 hasta enero de 1969 en la manzana delimitada por Mitre, Pasco, Sarmiento e Ituzaingó, donde actualmente se encuentra la plaza Libertad. Fue la principal feria municipal de frutas, verduras y hortalizas de Rosario.

El mercado estaba organizado con calles internas empedradas y una playa central donde se comercializaba la producción que llegaba desde las quintas de Rosario y la región. Los puestos exteriores tenían espacios para frutas y hortalizas y algunos contaban con sótanos, pero su importancia excedía ampliamente las cuatro calles que delimitaban el predio.

Alrededor del mercado se desarrolló una red de bares, restaurantes, hospedajes, almacenes, semillerías y peluquerías. Allí se concentraba una comunidad de quinteros, puesteros, medieros y changarines, muchos de ellos inmigrantes italianos. Los testimonios de antiguos comerciantes reconstruyen un mundo que funcionaba desde las primeras horas de la mañana y que le dio identidad al barrio.

El mercado funcionaba como una bolsa de comercio”, recordaba Antonio Di Gregorio, uno de los comerciantes entrevistados por La Capital hace algunos años. Había que conocer los precios, vender rápido y evitar que la mercadería perecedera se perdiera.

El crecimiento urbano volvió a generar los mismos problemas que habían afectado al Central y al Norte: el tránsito, los carros, la higiene y distintas dificultades para sostener un gran centro de abastecimiento dentro de una zona cada vez más integrada al macrocentro. La actividad comenzó a trasladarse hacia nuevos establecimientos. El Mercado de Productores de Rosario, en 27 de Febrero y San Nicolás, fue uno de esos nuevos destinos.

El viejo Abasto cerró definitivamente el 12 de enero de 1969. Después fue demolido y el terreno, también municipal, terminó transformándose en la actual plaza Libertad.

Mercado Urquiza, de los puestos al espacio público

Otro de los mercados municipales que tuvo el mismo destino fue el Mercado General Urquiza, en Mendoza y 1º de Mayo. Fue levantado en 1895 para reubicar puestos que habían crecido en las inmediaciones del Mercado Sud. Durante más de siete décadas funcionó como mercado de abastecimiento.

A comienzos de los años 70 el edificio fue desmantelado. Una década después, en julio de 1982, se inauguró en el predio la plaza Florencio Sánchez. El proyecto fue realizado por las arquitectas Selva Moreno, Alicia Noya y Cristina Argumedo, y fue concebido como un espacio para actividades recreativas y culturales comunitarias.

No todos los mercados desaparecieron

La comparación con otros mercados rosarinos permite encontrar una diferencia significativa. El Mercado Modelo/Oroño, ubicado en Oroño entre Jujuy y Brown, y el Mercado El Porvenir, en bulevar Avellaneda, sobrevivieron.

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Según Dunger, la diferencia fundamental está en la propiedad: “El Porvenir el Modelo/Oroño eran privados y quedaron en pie. El Central, Norte, Abasto y Urquiza, todos plazas”.

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