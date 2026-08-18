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Lucas Carrizo y su llegada a Newell's: "Cuando me lo propusieron no lo dudé"

El defensor, que tuvo un muy buen debut con la camiseta rojinegra, habló de su sorpresivo arribo al parque Independencia tras ganar el clásico con Huracán

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

18 de agosto 2026 · 10:32hs
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Lucas Carrizo fue titular con Newells apenas dos días después de su llegada desde Huracán.

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Lucas Carrizo fue titular con Newell's apenas dos días después de su llegada desde Huracán.

Frank Kudelka sabía que podía confiar en él, por eso, tras el triunfo ante Deportivo Riestra el sábado, el entrenador de Newell's aclaró que conocía el rendimiento que tenía Lucas Carrizo, que lo llevó a decidirse por su titularidad con apenas dos entrenamientos en Bella Vista.

"Estoy muy contento y feliz por haber arrancado con una victoria, ya que siempre es importante ganar en casa. Recién estoy conociendo a los chicos, llevo un punado de días trabajando con ellos muy cómodo y la idea es seguir por la senda de la victoria en condición de local", fueron las primeras palabras del exdefensor de Huracán, todavía disfrutando de un debut más que esperanzador.

Personalidad, voz de mando y una adaptación asombrosa con su pareja de zaga, Lautaro Giannetti, le permitieron ganarse rápidamente la confianza de los hincha leprosos que colmaron el Coloso y disfrutaron de tres puntos claves.

Carrizo tuvo apenas dos entrenamientos antes de debutar ante Riestra en el Coloso.

Carrizo tuvo apenas dos entrenamientos antes de debutar ante Riestra en el Coloso.

Del clásico con Huracán a Newell's

Carrizo jugó el domingo pasado con la camiseta del Globo, cuando se quedó con el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y 48 horas después, tomó la autopista rumbo a Rosario para sumarse a la Lepra.

"Se dio todo muy rápido, lo conozco a Darío (Kudelka) y sobre todo su idea de juego. Cuando me lo propusieron no lo dudé y quise resolver todo rápido para poder estar ante Riestra", explicó.

>> Leer más: El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

"Me pude desvincular muy rápido de Huracán y los dirigentes de Newell's hicieron un esfuerzo muy grande para que esté acá. Estoy muy feliz por haberle regalado una primera victoria", aclaró elogiando las negociaciones tanto de los dirigentes quemeros como de los rojinegros.

Titular en su debut

Cuando en la previa del choque ante Riestra se conoció el desembarco de Carrizo, enseguida se especuló con que ocupara el lugar de Jerónimo Russo, expulsado ante Defensa y Justicia, pero Frank Kudelka sorprendió ubicándolo como segundo marcador central.

"Mi posición natural es de lateral izquierdo, pero hace rato estoy jugando también de zaguero y me siento cómodo", expresó, y agregó analizando qué posición prefiere ocupar en la defensa: "Con Darío (Kudelka) como con otros entrenadores he jugado en varias posiciones, pero la que más me gusta es la de marcador central".

Finalmente, dejó palabras de elogios para Kudelka, quien fue determinante para su llegada a Newell's: "Tiene una idea de juego plasmada, lo conozco. Con las formas tácticas que tiene, sumado al conocimiento de mis compañeros, se hizo un buen grupo y espero seguir adaptándome para que podamos transitar una senda de victorias".

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