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Recuperaron los cinco caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

Los docentes de Raices Ecuestres llegaron este martes al lugar y lo encontraron saqueado. Esta misma mañana, la Policía los encontró atrás del Jockey Club de Rosario

18 de agosto 2026 · 12:59hs
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Raíces Ecuestres recuperó los cinco caballos robados esta madrugada

Raíces Ecuestres recuperó los cinco caballos robados esta madrugada

La comunidad educativa de Raíces Ecuestres denunció que este martes cerca de las 4.30 les robaron cinco caballos y todas las herramientas de trabajo del predio de Fisherton donde a diario asisten niños y personas adultas con discapacidad a practicar equinoterapia. Este martes, la Policía de Santa Fe recuperó todos los animales.

Personal de la Brigada Ecológica, la división Puma y la subcomisaría 22 rescató los animales en la zona de barrio Gráfico, justo detrás del Jockey Club Rosario. La kinesióloga y titular del espacio de equinoterapia, Sabrina Ormaechea, agradeció a todos los que colaboraron en la búsqueda y remarcó ante Telefe Rosario: "Estos caballos tienen mucho entrenamiento encima, están tan amaestrados que cualquiera los puede montar. Los caballos están estresados. Hoy las actividades están suspendidas porque nos faltan las monturas, que son muy costosas y pesan 15 kilos. Se llevaron hasta un tambor. Es más oportunismo que otra cosa. También los caballos se faenan ".

Brenda, integrante de Raíces Ecuestres no ocultó la alegría por poder contar con los animales "y que estén bien, que no los hayan maltratado o golpeado. La Policía no le dio tiempo, actuó rápido y nos ayudaron". Además, Brenda reconoció que los uniformados llegaron allí a raíz de un testigo que identificó a una de las yeguas en la zona, llamada Rubia. Su pelaje blanco encendió las alarmas del vecino que dio alerta a la policía. "Nos costó traerlos porque estaban asustados, pero ya están seguros y en casa", agregó.

>> Leer más: Detectaron una cava de más de cinco metros de profundidad en el oeste de Rosario

El centro de equinoterapia de Fisherton

Raíces funciona en Amuchastegui al 1300, en un espacio más conocido como Estancia María Antonia, en la zona oeste de la ciudad. En este espacio asisten desde bebés recién nacidos hasta adultos octogenarios, también pacientes neurológicos o del espectro autista o trastornos traumatológicos. Solo en este lugar trabajan unos 20 profesionales del área de la salud, la educación y ecuestres.

Esta mañana temprano cuando los docentes ingresaron al lugar encontraron que había sido saqueado: los corrales estaban abiertos y cinco de los siete caballos que usan para equinoterapia habían sido robados, lo mismo que las monturas y otras herramientas que usan a diario.

Las familias de los alumnos advirtieron sobre las consecuencias del robo. "Si los caballos no aparecían no podían seguir desarrollando sus actividades, porque son las herramientas de trabajo", advirtieron.

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