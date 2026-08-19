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Fotolandia: de revelar rollos de fotos a crecer en la industria digital

El camino recorrido por la familia Carr para poder buscarle la vuelta al negocio y seguir vigentes con su marca.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

19 de agosto 2026 · 09:51hs
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Cristian dirige la empresa hoy

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Cristian dirige la empresa hoy, es la segunda generación y ya trabaja en Fotolandia uno de sus hijos.

Cristian Carr tenía 18 años cuando ingresó a trabajar a la empresa familiar. Desde que nació había visto a su padre, Patricio Carr, dedicarse al mundo de la fotografía en todas sus facetas: era fotógrafo, hacía el revelado, se encargaba de la atención al público y de la venta de insumos incluso como mayorista. Por lo cual, la llegada de Cristian a la empresa familiar se dio casi de manera natural, porque siempre fue un mundo que lo atraía. Le gustaba la fotografía, como a su papá, y sabía que allí podía tener un buen lugar: el de ser la segunda generación a cargo de Fotolandia.

Para los rosarinos, Fotolandia es una marca reconocida ya que desde los años 70 tienen presencia en el corazón de la ciudad. Su primer local estuvo ubicado en la Galería Libertad, allí nació la firma a mediados de los años 70. “A mi papá lo tomaron como ayudante de vendedor en una casa que se llamaba Fotorama, así empezó. Él siempre fue muy curioso y se dio cuenta que sacar fotos era una buena salida laboral. Y se inclinó por la fotografía social, en aquella época no había tantos y así empezó”, recuerda Cristian. Eran años donde era frecuente que el propio dueño de una casa de fotografía fuera además el fotógrafo de los eventos de la ciudad.

El mundo de la fotografía se ha digitalizado, pero hay quienes compran cámaras pequeñas o del tipo Polaroid para hacer sus imágenes.

El mundo de la fotografía se ha digitalizado, pero hay quienes compran cámaras pequeñas o del tipo Polaroid para hacer sus imágenes.

Sólo tres años después, Patricio logró independizarse y tener su propio local. Es que sus jefes habían decidido vender el local donde trabajaba y entonces pensó que lo mejor era conseguir financiamiento y empezar su propio emprendimiento. “Mi papá siempre dice que le dieron el crédito por su cara”, afirma Cristian y se ríe, es que Patricio tenía de cliente a un gerente de un banco que le otorgó el crédito por pura confianza.

Fotolandia creció año a año, tuvo numerosos locales en el centro y en los shoppings, es que este segmento tuvo su época de gloria donde la impresión de las fotografías era algo esencial en las familias. “Por ejemplo, a fin de enero en un sólo local llegábamos a tener 400 rollos para revelar, era muchísimo”, recuerda Cristian acerca de la década de los noventa y principios del 2000. Luego llegó la era digital, el mercado cambió y Fotolandia le buscó la vuelta a la evolución del negocio. “Primero fue iniciar un camino para convencer a los clientes de que imprimir las fotos seguía siendo algo importante. La baja comenzó más o menos en 2010 y después de 2015 se estabilizó, quedó menos gente, pero son clientes fieles que quieren tener algunas de sus fotos impresas”, analiza Cristian.

El salto a lo digital

La empresa comenzó a seguir las tendencias globales desde el primer día. En el 2001 ya empezaron a incorporar los equipos digitales de revelado cuando todavía sus clientes no tenían las cámaras para hacer las fotos. Paso a paso, el modelo de negocios cambió y lo fueron adaptando a la demanda. Hoy el mayor ingreso llega de la mano de las fotos impresas en el momento: “Se imprime de todo un poco y al instante, las tradicionales de 10 por 15 o de 13 por 18 y muchas se venden para regalar, así que ofrecemos también el portaretrato. Hoy ese regalo se valora mucho porque como hay menos fotos impresas, es muy bien recibido”. También hay quienes imprimen sus imágenes en los fotolibros, una opción que es ideal para los regalos de las familias, amigos y parejas.

Este es el primer local de los Carr en la Galeria Libertad. En la foto se puede ver, detrás del mostrador, varios modelos de ampliadoras que se vendían para quienes procesaban fotos en sus casas.

Este es el primer local de los Carr en la Galeria Libertad. En la foto se puede ver, detrás del mostrador, varios modelos de ampliadoras que se vendían para quienes procesaban fotos en sus casas.

Otro segmento que se sostiene, con menor volumen, es el de impresión de álbumes completos, sobre todo de viajes, donde revelan entre 100 y 200 imágenes. La clave ahí es la impresión por volumen ya que es mucho más económica que hacer las fotos individuales. Ejemplifica Cristian que “si una foto sale entre $3000 y $4000, hacer cien unidades te sale menos que $100 mil. La diferencia es muy significativa”.

Lo viejo funciona

Aunque parezca curioso, otro fenómeno que está ocurriendo entre los más jóvenes es el retorno de la impresión por rollo. En un mundo donde se reproducen digitalmente incontables imágenes, la búsqueda de estos jóvenes es hacer fotos con un diferencial, tanto en su color como en su escasa reproducción. “Revelan los rollos pero no los imprimen, sino que los piden en digital para luego utilizarlos en redes sociales”, añade Cristian. Al verlos, el valor agregado está en el color retro, similar a los años 70, y también les llama la atención a los más jóvenes la experiencia de que esa foto se hace una sóla vez, salga como salga.

El sólido equipo que está hoy detrás de cada pedido de los clientes en Fotolandia.

El sólido equipo que está hoy detrás de cada pedido de los clientes en Fotolandia.

Por otra parte, cuenta el titular de Fotolandia que ellos venden desde sus inicios cámaras de fotos y están registrando una nueva demanda de cámaras digitales pequeñas. Las utilizan los más jóvenes para sus salidas nocturnas, son equipos económicos que también tienen su público. Y luego están, además de las cámaras y lentes profesionales, la tendencia a comprar los equipos Fuji Film que son del tipo Polaroid. Estos son también una moda vigente, cada cámara tiene un costo aproximado de $250 mil con un rollo de 10 fotos que el mismo equipo imprime en el momento. Además, se puede acceder a cada cartucho por unos $28 mil extras.

Esta fotografía fue hecha este año pero con un rollo tradicional. Los más jóvenes las eligen porque tienen una estética retro.

Esta fotografía fue hecha este año pero con un rollo tradicional. Los más jóvenes las eligen porque tienen una estética retro.

La base está en el servicio

Hoy, con un mercado acotado, la clave es poder tener un buen diferencial en la atención al cliente. De esto sabe la gente de Fotolandia puesto que desde siempre han buscado priorizar ese factor. Recuerda Cristian un dato interesante: “Mi papá leía y se aprendía los manuales de los equipos, algo que pocos hacían, entonces en sus primeros años iban los clientes y lo buscaban específicamente a él para que los asesoren”.

Muchos de los clientes imprimen fotos para regalar en casos especiales.

Muchos de los clientes imprimen fotos para regalar en casos especiales.

Esta es una empresa familiar, ya que no sólo trabajó Patricio en Fotolandia sino que su hermano Guillermo fue su socio casi desde el inicio. “Siempre estuvieron juntos en la empresa hasta hace unos años que se jubilaron. Cada uno con su impronta, mi tío muy emprendedor y mi papá más focalizado en los equipos”, suma Cristian y concluye: “De hecho, hoy mi papá sigue yendo al local porque es el que más conoce los equipos del laboratorio. Le decimos McGyver porque llega y arregla todo”.

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