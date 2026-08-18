Gremios, pymes y organizaciones sociales retoman la protesta

En la semana habrá marchas contra el industricidio y el endeudamiento. En Rosario movilizarán contra Milei

Empresarios pymes, trabajadores, universitarios, jubilados y endeudados. Estos son los principales colectivos que saldrán a la calle esta semana para protestar contra el gobierno nacional. Distintos actos y movilizaciones tendrán como epicentro la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.

El miércoles, los universitarios marcharán para exigir el cumplimiento de la ley de financimiento. Las federaciones docentes, con la Conadu Histórica a la cabeza, confirmaron un paro nacional de actividades hasta el sábado. Al cumplirse 300 días de su inclumplimiento, la Federación Universitaria Argentina (FUA) llamó que una movilización frente al Palacio Pizzurno.

En paralelo, como cada miércoles, la Plaza de los Dos Congresos volverá a convertirse en el epicentro de la resistencia de jubilados y pensionados, acompañadas por movimientos sociales.

El jueves por la mañana, entidades que nuclean a los empresarios pymes marcharán a Plaza de Mayo para denunciar el industricidio, en el marco del Día del Empresario Nacional. La actividad fue convocada por laAsociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM) y la Fundación Pro Tejer, entre otros.

Por la tarde, la CGT, junto las dos CTA y movimientos sociales, retomarán el cronograma de protestas iniciado el mes pasado. El eje convocante será el drama de los casi 6 millones de endeudados. Desde las 14, las centrales obreras y sociales marcharán hacia el Ministerio de Economía para denunciar el “ahogo cotidiano” de quienes tuvieron que tomar deudas para los consumos más básicos de supermercado, para hacer frente al alquiler y pagar los servicios.

Las centrales obreras iniciaron en julio un plan de lucha, “a la francesa”, que apila una sucesión de demostraciones de fuerza sectoriales y focalizadas. Hubo marchas en apoyo a los jubilados, movilización por la ley de tierras y el Día de San Cayetano, y ahora por los endeudados y endeudadas.

Protestas en Rosario

En Rosario, la seccional local de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) será protagonista de dos protestas en la semana.

Este miércoles a las 9 los gremios que la integran se concentrarán en Rioja y Av Belgrano, en contraposición a la cumbre sobre el desarrollo de la hidrovía que se realiza en la misma jornada en la terminal fluvial. Gremios como Dragado y Balizamiento, Siconara y Somu protestarán, junto a otras entidades, contra las políticas de desregulación de la marina mercante que lleva adelante el gobierno nacional con apoyos políticos y empresariales.

“Se lleva adelante una cumbre sobre el desarrollo de la hidrovía y los trabajadores no hemos sido invitados”, señaló Edgardo Arrieta, secretario general de la Catt Rosario. En la protesta le darán mariposas “a todos los que pasen por la zona de La Fluvial, para informar la importancia de defender la marina mercante”, señaló-

Por otra parte, el viernes 21 de agosto se realizará una marcha para repudiar la visita del presidente Javier Milei en Rosario. El jefe del Estado participará del acto central por el aniversario de la Bolsa de Comercio. La Catt es convocante de la marcha