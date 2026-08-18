La fiscalía de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio

El exasesor de Javier Milei seguirá detenido por riesgo de fuga tras el ataque a balazos contra su expareja. La víctima habló desde el hospital y responsabilizó al consultor político por el hecho

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, poco después del ataque.

La fiscalía de Bolivia acusó este martes al consultor político, publicista y estratega digital argentino Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio por el ataque a tiros que sufrió su expareja Nadia Beller Delgado el lunes a la noche y, además, comunicó que seguirá detenido debido a un posible riesgo de fuga .

El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato de la abogada de 33 años no se limita solamente al exasesor del presidente Javier Milei ya que, según adelantó, podría haber otros autores intelectuales detrás del atentado .

Frente a ese panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios que le dispararon a la víctima .

En tanto, la expareja de Cerimedo acusó al otrora asesor de Milei por el ataque a tiros que sufrió, al tiempo que lo relacionó con delitos de corrupción y lavado de dinero en la Argentina y Bolivia .

La acusación contra Fernando Cerimedo

La abogada y activista boliviana también sostuvo que Cerimedo era su amante y la mandó a matar porque ella iba a denunciarlo por agresiones.

Sobre por qué cree que fue el exasesor de Milei el que envió a los sicarios, la mujer respondió: “Él sabe que conozco muchas cosas y porque le dije que iba a denunciar las agresiones".

La mujer aseguró que Cerimedo y su esposa Natalia Basil filtraron los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y también lo acusó de "lavar dinero" en Bolivia.

"Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de su hermana (Karina, secretaria General de la Presidencia). Lo tengo grabado, él lo sabe”, agregó.

Nadia Beller Delgado fue internada en un hospital de la ciudad boliviana de Santa Cruz.

Beller rompió el silencio mientras continúa internada en terapia intensiva tras los cuatro disparos que recibió en la puerta de un hotel en Santa Cruz, Bolivia. Y aseguró que está embarazada "de cuatro semanas" y que Cerimedo es el padre.

Luego contó que, cuando lo conoció, ella sabía que "era casado", pero que le dijo que "estaba separado de su esposa porque ella lo había engañado cuando estaba embarazada de su segundo hijo y el niño no era de él".

"Si no fingía estar muerta, me remataban", aseguró la abogada desde el hospital de la ciudad de Santa Cruz y dijo que "sabe" quiénes son los sicarios que la atacaron.

Asimismo, publicó varias fotos en sus redes sociales en las que se ven fajos de dinero guardados en un cajón y una condecoración que la Policía de Bolivia le otorgó a Cerimedo.

También dio a conocer imágenes de su cuerpo con moretones y chats en los que ella y Cerimedo hablan de violencia física.

La detención de Cerimedo

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque tuvo lugar el lunes a la noche, cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos abrió fuego mientras que los otros dos le robaron, uno la cartera y el otro el celular. Los tres se dieron a la fuga en otro vehículo.

El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, una figura que en los últimos años adquirió relevancia en la política regional por su trabajo en campañas electorales y estrategias de comunicación digital.

Perfil del consultor

El consultor desarrolló buena parte de su carrera asesorando a dirigentes y espacios políticos de derecha en distintos países de América latina.

Cerimedo es CEO de la agencia Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital que forma parte de un conglomerado de empresas vinculadas a la comunicación política.

Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Milei y fue uno de los responsables de la estrategia digital de La Libertad Avanza (LLA). También participó en la coordinación de la fiscalización nacional.

Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó en la denominada mesa chica del entonces candidato presidencial y colaboró en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En distintas entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con estructuras de cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial (IA), práctica que definió como una forma de posicionar mensajes políticos.

Antes de alcanzar notoriedad en la Argentina, Cerimedo desarrolló campañas políticas en distintos países de la región.

Su nombre tomó dimensión internacional tras participar en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional chileno. Y mantuvo una estrecha relación política con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario.

La actividad política de Cerimedo también estuvo acompañada por diversas controversias judiciales en distintos países.

En Brasil continúa siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal en una causa vinculada a la difusión de desinformación sobre el sistema electoral tras los comicios presidenciales de 2022.

Además, en la Argentina declaró durante 2025 en la investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El consultor también registra una condena dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por los delitos de estafa y defraudación, luego de comprobarse la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos. La pena impuesta fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

Reacciones

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra Cerimedo, quien la había criticado en 2024, cuando Milei decidió romper con ella y marginarla del gobierno y la toma de decisiones de la Casa Rosada.

Que mal que envejeció todo — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 18, 2026

La titular del Senado le contestó a un usuario de X que compartió el posteo de Cerimedo y arriba escribió: “Bien por @VickyVillarruel tomando distancia de estos enfermos”.

“Qué mal que envejeció todo”, respondió Villarruel de inmediato.