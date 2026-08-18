"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini

Durante la primera quincena de agosto, la PDI realizó 220 procedimientos en Rosario y la región, con 104 personas detenidas o aprehendidas. El secretario de Gestión Institucional destacó que el plan de seguridad se apoya en tres pilares: presencia policial, control de la población carcelaria e investigación criminal

Durante la primera quincena de agosto la Policía de Investigaciones ( PDI ) llevó adelante más de 14 procedimientos diarios en la Región 2. Secuestró 14 armas, 208 municiones, 219 teléfonos celulares y casi 400 gramos de cocaína y marihuana. Los datos se desprenden de un informe presentado por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Federico Angelini durante una conferencia de prensa. El informe registra 220 allanamientos y requisas, 104 personas detenidas o aprehendidas y el secuestro de armas de fuego, municiones, vehículos, teléfonos celulares y estupefacientes.

En los distintos procedimientos se incautaron 261,60 gramos de cocaína y 136,90 gramos de marihuana. El trabajo contra el microtráfico apunta a afectar la logística y la estructura económica de las bandas que operan en los barrios, además de retirar de circulación sustancias y elementos vinculados con su comercialización.

“Estos números son un contundente mensaje a las organizaciones criminales: bajo ningún punto de vista van a tener un mínimo margen para joderles la vida a los rosarinos. El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz ”, enfatizó. El funcionario provincial explicó que los procedimientos permiten profundizar las investigaciones y avanzar en el análisis de las redes de contactos y las estructuras de las organizaciones delictivas.

“A los delincuentes les decimos que les va a resultar muy difícil, incluso imposible, transitar tranquilos por Rosario, porque tenemos un método de seguridad: policía en la calle, tecnología aplicada y la PDI, en coordinación con la Fiscalía, para dar una respuesta rápida”, reiteró Angelini.

El despliegue alcanzó un promedio superior a los 14 procedimientos diarios. Las intervenciones, desarrolladas por las áreas Operativa, Trata y Dirección de Investigación Criminal Estratégica, forman parte del trabajo en conjunto con las fiscalías de Ministerio Público. “El método de Santa Fe en materia de seguridad es una tríada: policía en la calle, control en las cárceles e investigaciones activas”, señaló Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. “El trabajo que realiza la PDI, en colaboración estrecha con el MPA, y la incorporación de tecnología como Lince nos permiten esclarecer los delitos con mayor rapidez y en un número cada vez mayor”, agregó.

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Los resultados de Angelini

Entre los resultados más relevantes se destaca el secuestro de 14 armas de fuego y 208 municiones, además de 18 vehículos y 219 teléfonos celulares. Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental para profundizar las investigaciones y avanzar en el análisis de redes de contacto y estructuras de organizaciones delictivas.

“El plan de seguridad del gobierno está en plena construcción. Incluye estaciones policiales, cárceles con mayores controles y reformas importantes en materia legislativa. Es un proceso que avanza por el camino correcto, aunque tenemos claro que todavía falta para consolidarlo”, destacó Angelini.

La estrategia de investigación criminal busca avanzar sobre las organizaciones delictivas y no solo sobre sus integrantes. En esa línea, el secuestro de armas y municiones permite reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos violentos, mientras que el análisis de los teléfonos incautados aporta información para reconstruir vínculos y determinar responsabilidades dentro de las estructuras investigadas.