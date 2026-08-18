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El Niño avanza en Santa Fe: preparan un plan en Salud para contener sus efectos

El gobierno provincial inició un programa para dar respuesta a enfermedades y situaciones que se darían con el aumento de lluvias

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

18 de agosto 2026 · 10:20hs
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Todo indica que las lluvias llegarán con más intensidad en los próximos meses a Rosario y zona 

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El gobierno de Santa Fe se prepara en distintas áreas para enfrentar el fenómeno de El Niño que puede traer lluvias copiosas en los últimos meses del año (con un pico en octubre, noviembre y diciembre) y que ya se hace sentir en la región con semanas y semanas de días nublados y lloviznas cotidianas. Además de la tareas para reforzar mantenimiento y limpieza de canales, alcantarillas, banquinas y obras se trabaja en la capacitación de los equipos de Salud, ya que de darse el pronóstico, el agua acumulada puede traer enfermedades y otras situaciones complejas que requieren anticipación, información a la población y logística para dar respuestas. Las acciones se coordinan con los equipos de los municipios y comunas.

El segundo encuentro de capacitación para equipos de Salud se hizo en la ciudad de Santa Fe (el primero fue en Reconquista) y reunió a integrantes del sistema público con el objetivo de coordinar respuestas territoriales, actualizar protocolos de actuación y planificar dispositivos de atención en distintos escenarios de riesgo hídrico. Las próximas capacitaciones se realizarán en Rafaela, Rosario, Ceres y Venado Tuerto.

Durante la charla, la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, explicó que “la idea es repensar el sostenimiento del sistema de Salud en el marco de una emergencia hídrica, pensado en estrategias de prevención, de asistencia, de emergencias y traslados”.

Preparados para los traslados

Uboldi dijo a La Capital que ante la emergencia hídrica por El Niño se debe pensar que hay distintas etapas: "Si hay lluvia de menos de una semana (que puede producir algún tipo de anegamiento) tenemos que tener claro qué poblaciones tienen mayor riesgo, como los electrodependientes (personas que dependen de un respirador u otros equipamientos para sostener sus funciones vitales), embarazadas que están por parir, personas que estén en diálisis y la población que toma medicación, porque si hay que moverlos a un centro de evacuados debemos tener los fármacos que necesitan para la presión, diabetes o lo que precisen", detalló.

En esa primera semana, si hay anegamiento o una inundación, los problemas más comunes, dijo Uboldi, son lastimaduras, heridas, erosiones, dermatitis. Por eso, lo que "estamos alentando en estos momentos es que la gente tenga su carné de vacunación al día, sobre todo antitetánica y hepatitis B". Prestar atención a los alertas meteorológicos es otro aspecto fundamental de esta temporada, señaló la médica. "Si se sugiere no salir ante posibles tormentas y tomar algunos recaudos hay que hacerlo", enfatizó.

Después de una primera semana de lluvias y de enfrentar esos problemas más habituales, si sigue cayendo agua dijo que hay que pensar que, dependiendo del fenómeno climático, puede haber momentos de frío con lluvia. Y allí se van a exacerbar problemas pulmonares como broncoespasmos, crisis asmáticas y otras complicaciones en personas vulnerables a nivel respiratorio. "Vamos a tener que tener en el kit de medicación que ya estamos preparando broncodilatadores, dexametasona o, si por el contrario se da un contexto de extremo calor, hay que pensar en deshidrataciones o diarreas (y tener opciones para tratarlas) o picaduras de mosquitos y contar con suficientes repelentes", apuntó Uboldi.

Descacharrar cada día y tener repelente es fundamental para evitar un brote de dengue en los próximos meses lluviosos

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Protocolo de Salud

El gobierno de la provincia elaboró un protocolo sanitario "para optimizar el abordaje territorial frente a eventuales anegamientos y crecidas de los ríos en la provincia", señaló la funcionaria.

Por eso, durante la jornada de trabajo que tuvo lugar en la sede de la Región de Salud-Nodo Santa Fe, agentes públicos e integrantes de los equipos asistenciales analizaron estrategias de asistencia, logística de traslados y el abastecimiento de insumos críticos para la contención en emergencias.

Uboldi se refirió a un "un plan maestro" que fue elaborado por las secretarías de Gestión y Fortalecimiento Institucional, de Logística Integrada y Articulación de Redes, y la de Salud. "Es un modelo de esquema para trabajar, para que revisemos lo que falta puntualizar y enriquecerlo con las particularidades de la región”.

Zoonosis. Las enfermedades transmitidas por animales pueden profundizarse y extenderse

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Alertas ante enfermedades y picaduras severas

Prevenir es una de las tareas principales. Por eso, señaló Uboldi, frente a este "enorme desafío" ya está en marcha la capacitación técnica de estrategias de prevención. Eso implica, entre otras acciones, "relevar los sueros antiofídicos (para neutralizar el veneno por picadura de serpiente), saber cuál es la reserva de medicamentos que se necesita, cuál es el proceso de atención y cómo nos incorporamos a los comités locales". Además, se piensa en un espacio para ejercicios prácticos en un contexto de emergencia.

Santa Fe se prepara con tiempo y estrategias, comentó Uboldi, para todas las típicas enfermedades que surgen con fuerza ante las lluvias copiosas y épocas de extrema humedad. Entre ellas leptospirosis y fiebre hemorrágica (el factor climático hace proliferar a los animales que pueden transmitirlas); y dengue, hepatitis, diarreas, problemas respiratorios y hepatitis.

Andrea Uboldi encabezó una reunión de capacitación en la capital provincial. Se vienen otros encuentros en Rosario y otras ciudades

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"Hablamos de eventos climáticos que por ahora son difíciles de establecer dónde y cómo se van a dar, pero debemos tener un plan armado, específico, operativo, donde se marca la línea de estrategias preventivas (que me corresponde como funcionaria a cargo de la secretaría de Salud), otra línea en el sistema de emergencias y traslados, y otra fundamental que es la de salud mental, tanto para aquellos que ya tienen un diagnóstico como para los que frente a una situación como una inundación deben ser sostenidos en una posible crisis de angustia", dijo la especialista a este diario.

El Niño puede traer mucha agua y provocar anegamientos e inundaciones en distintas zonas del país

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Durante la jornada de capacitación, el director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma, presentó el esquema de trabajo coordinado que establece cuatro fases bien definidas: preparación, alerta, respuesta y recuperación.

Entre los ejes conceptuales se detallaron las dinámicas de derivación, la organización de la red asistencial, los esquemas de vacunación preventiva, el soporte psicosocial y el monitoreo de patologías. También participaron el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Norte, Leonardo Martínez; la directora de la Región de Salud-Nodo Santa Fe, Natalia Soria; y la coordinadora de Salud Mental de esta misma región sanitaria, Mercedes Baratti, entre otros.

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