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Tapar la patente con cinta, el método fallido que envió a juicio a un acusado de balaceras en Alvear

Un joven fue acusado de manejar la moto desde la cual dispararon a la casa y un comercio del presidente comunal en 2023. Piden 10 años de prisión por intimidación pública

María Laura Cicerchia

Por María Laura Cicerchia

18 de agosto 2026 · 17:41hs
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La farmacia propiedad del presidente comunal de Alvear que fue baleada en diciembre de 2023. 

Foto: X @MaxiKlan

La farmacia propiedad del presidente comunal de Alvear que fue baleada en diciembre de 2023. 
Una de las perforaciones que dejó una bala calibre 9 milímetros en la farmacia de Alvear. 

Una de las perforaciones que dejó una bala calibre 9 milímetros en la farmacia de Alvear. 

Las dos motos que en diciembre de 2023 se usaron para atacar a tiros la casa y una farmacia del presidente comunal de Alvear tenían las patentes tapadas. Pero al escapar de la escena del atentado, a una de las dos se le cayó una cinta que cubría parte del dominio. Eso permitió rastrear esa moto roja hasta la casa de un joven de 24 años que comenzó a ser juzgado como uno de los autores del atentado. Sin antecedentes penales y acusado de un acto de intimidación pública, afronta un pedido de 10 años de condena.

Martín Nicolás Lemo llegó a juicio oral acusado de conducir la moto desde la cual disparó quien iba como acompañante hacia las propiedades de Carlos Pighín. El ataque ocurrió la madrugada de un martes y provocó dos perforaciones en la persiana de una farmacia de la familia. En la vivienda lindera, donde dormían la esposa y el hijo del presidente comunal, impactaron otras tres detonaciones e ingresaron dos plomos.

El joven fue detenido un día después, tras un rastreo de imágenes captadas por el sistema de monitoreo local. Estuvo en prisión preventiva a la espera del juicio oral que comenzó el viernes en el Centro de Justicia Penal ante el juez Mariano Aliau. El fiscal Franco Carbone pidió 10 años de condena para Lemo como coautor de los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma, daño agravado y portación ilegítima de arma.

>>Leer más: Dos motos, inteligencia previa y patentes tapadas: cómo fue la logística de la balacera en Alvear

Disparos de madrugada

En el debate se analiza cómo se concretó el ataque armado de 19 de diciembre de 2023 contra el domicilio de calle San Martín al 2300 y el local comercial lindero de la familia de Pighín, quien por entonces era presidente comunal. En diciembre de 2025 pasó a ser el primer intendente de la localidad luego de que la Legislatura de Santa Fe le atribuyera el rango de municipio.

El atentado se reconstruyó mediante el análisis del registro de cámaras. Se detectó así que los atacantes realizaron tareas de inteligencia previa y reconocimiento del terreno. Una moto Honda Wave roja con dos ocupantes realizó un recorrido exploratorio entre las 0.46 y la 1.45 de aquel día.

Entró a Alvear desde el norte, por ruta 21 y Rubini. Pasó por el domicilio de Pighín, se retiró hacia el oeste y dobló en U en Garibaldi y Brown. Luego realizó el recorrido inverso por la ruta en dirección a Villa Gobernador Gálvez. Los motociclistas iban con los rostros a la vista.

Casi una hora después entró en escena una segunda moto, una Honda Wave negra o azul oscura con la patente tapada. También ingresó desde el norte por la ruta, pasó frente al domicilio atacado y se desvió al sur hacia el polideportivo comunal. Enseguida regresó y salió por Garibaldi y Brown hacia el oeste. Ese recorrido duró entre la 1.56 y las 2.06. Esta vez los atacantes llevaban cascos, pero en ambas ocasiones el conductor vestía jean y zapatillas blancas.

>>Leer más: Atacaron a balazos la farmacia del presidente de la comuna de Alvear

Según la acusación planteada en el juicio, Lemo era quien conducía la moto desde la cual un menor de edad, a la hora exacta de la 1.56, abrió fuego contra la fachada de la vivienda y la vidriera del comercio con una pistola 9 milímetros. Dos balas atravesaron una persiana de la farmacia y provocaron el estallido de una vitrina. En la casa donde dormía la familia impactaron otras tres detonaciones e ingresaron dos plomos. Fueron en total seis tiros de ese calibre.

Falla logística

La clave para llegar a Lemo fue una falla en la precaria logística del ataque. Las dos motos llevaban cubiertas las patentes. Pero al pasar sobre un lomo de burro, a la Honda Wave roja usada en el primer recorrido se le cayó una cinta que tapaba parte de la patente, lo que permitió reconstruir el dominio. A partir de ese dato la policía llegó al día siguiente a la casa de Lemo en Villa Gobernador Gálvez, donde vivía con su madre.

El joven, entonces de 18 años y sin un tránsito previo por el sistema penal, era titular de la moto roja detectada en esa primera incursión. En las fotos extraídas de la filmación además se pudieron reconstruir con bastante nitidez los rostros de los motociclistas. Para la Fiscalía, se distinguen la “nariz y las orejas” del acusado en la fisonomía del conductor.

El muchacho fue trasladado a la subcomisaría 8ª de Alvear y expresó que el tirador era un chico al que le decían “Wense”, un joven de 17 años al que por entonces no ubicaron en su casa del barrio Tablita 1 de Villa Gobernador Gálvez.

En la casa de una hermana del imputado se incautó otra moto negra y azul como la usada para disparar, aunque en este caso no hubo certeza de que fuera la usada por los tiradores porque lograron mantener tapada la patente. La mujer contó que la noche anterior Nicolás había estado en su casa jugando a la play station. Cuando se levantó temprano para ir a trabajar notó que la moto estaba embarrada. Su marido le dijo que se había prestado a Nico. “Pero jamás imaginé algo así”, dijo.

>>Leer más: Un detenido por la balacera contra el presidente comunal de Alvear

La banda de Pupito

Para la Fiscalía, el ataque tuvo un propósito claro de infundir temor y conmoción pública. En la investigación se hallaron indicios que ligan el ataque con la banda de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso condenado en marzo de 2025 a prisión perpetua como segunda línea de Los Monos por delitos de homicidios, balaceras e intimidación pública que ordenaba desde la cárcel federal de Ezeiza.

Al grupo se le adjudicó, entre otros ataques, una balacera contra el edificio de Televisión Litoral. La organización extorsionaba a sindicatos y se detectó que había apretado a candidatos que por entonces participaron en la elección comunal de Alvear. Sus referentes tenían intenciones de jugar políticamente ahí y en Villa Gobernador Gálvez.

El fiscal expuso en el juicio que se detectaron audios en los meses previos de conversaciones entre Avalle y su mano derecha en la calle, Jonatan “Jano” Fernández, en los que hablaban de “plantar bandera” en la comuna. Conocían los actores políticos locales y planeaban ingresar a una cooperativa de gestión de servicios para cortar el pasto.

Sin embargo, no se llegó a demostrar si fue este grupo el que contrató a Lemo como mano de obra para concretar el atentado y por eso al muchacho no se le imputó pertenencia a la banda. El debate continuará este miércoles con los alegatos con las últimas declaraciones de testigos y los alegatos finales. El viernes se conocerá el veredicto.

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