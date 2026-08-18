Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Dos de ellos ocurrieron en 2023, en la zona sur de la ciudad, y el restante ocurrió en barrio Luis Agote en 2015

Los crímenes de Mauro Villamil, Matías Isassa y Damián Lucero siguen sin esclarecimiento y sobre cada caso hay una recompensa de 25 millones de pesos para quienes aporten datos.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca esclarecer tres homicidios ocurridos en los últimos 11 años en Rosario. Por eso, se dispuso elevar las recompensas que estaban vigentes para quienes aporten datos que lleven a dar con los responsables de cada uno de los crímenes.

En total, entre los hechos, se otorgarán un total de 75 millones de pesos en cada uno de los hechos .

El primer caso ocurrió el 1º de marzo de 2015 . A las 4.16 de ese día, en inmediaciones de Constitución al 400, fue asesinado Damián Lucero . Desde el MPA señalaron que las cámaras de videovigilancia de la zona muestran "a un hombre y una mujer que se trasladaban en una motocicleta Honda Wave bordó o roja" y que agredieron a la víctima. Además, detallaron que mientras la mujer estaba a bordo de la moto, el hombre bajó de la misma y "le produce lesiones corto punzantes (a Lucero) que provocaron su fallecimiento. Posteriormente se dan a la fuga".

Hay una recompensa de 25 millones de pesos por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de los agresores del hecho.

Dos homicidios en zona sur

Los restantes hechos ocurrieron en 2023 y para ambos también hay una recompensa de 25 millones de pesos cada uno.

El primero de ellos aconteció el 3 de mayo de ese año, cuando Mauro Villamil estaba haciendo las compras en una verdulería de Corrientes y Gutiérrez, alrededor de las 18.50. En ese momento, tres hombres se presentaron en el lugar, uno de ellos arrojó una nota y luego los tres comenzaron a disparar, matando a Villamil y hiriendo a tres mujeres que se encontraban en el mismo comercio.

De la escena del hecho se secuestraron 37 vainas servidas de dos calibres distintos y según testimonios recabados por el MPA, las tres personas que participaron del hecho habrían descendido de un automóvil Renault Logan color blanco, que se estacionó en Entre Ríos y Gutierrez.

Tres meses después, a la 1.25 del 7 de agosto de 2023, fue asesinado Matías Isassa en Oroño y Lamadrid. El joven se encontraba allí junto a otra persona y hasta el lugar llegó un hombre, que todavía no pudo ser identificado, con un arma blanca. El mismo le exigió a Isassa que le entregue las llaves de su moto y cuando la víctima quiso escapar, fue atacada con una puñalada por la que terminó falleciendo.

Desde el MPA indicaron que el atacante huyó por Lamadrid hacia el este y se lo observó por última vez en Gutiérrez y Vuelta de Obligado.

Cómo colaborar con el MPA

Desde el MPA indicaron que la identidad de las personas que brinden información "será preservada durante y después de finalizada la investigación" y brindaron las vías de contacto para quienes puedan aportar datos que permitan esclarecer los hechos mencionados.

>> Leer más: Cómo funcionan las recompensas en Santa Fe y qué hacer si se tienen datos de un crimen

Quienes cuenten con datos referidos a alguno de los tres homicidios, pueden comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia Penal (Sarmiento 2850, Rosario) o en cualquier sede de Fiscalias Regionales de la provincia: ciudad de Santa Fe (avenida General E. López 3302), Venado Tuerto (Alvear 675), Reconquista (Iriondo 553) y Rafaela (Necochea 44).

Fuentes del MPA indicaron que en esas tres investigaciones ya habían difundidos los ofrecimientos de recompensas, que en esa oportunidad se habían establecido en 16 millones de pesos en cada caso particular. A partir de los últimos ajustes en los montos, los beneficios por brindar información quedó entonces en 25 millones de pesos.