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El análisis de la fecha: un fin de semana del fútbol rosarino como en los viejos tiempos

Ganaron Newell’s y Central, como era tan habitual en otros tiempos del fútbol rosarino y ante rivales que eran pan comido. El desafío es ir por más

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

17 de agosto 2026 · 21:25hs
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 El fútbol rosarino vivió un buen fin de semana. Los gritos de Facundo Guch del triunfo e Newells sobre Riestra y el de Alan Rodríguez para el de Central ante Barracas.

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 El fútbol rosarino vivió un buen fin de semana. Los gritos de Facundo Guch del triunfo e Newell's sobre Riestra y el de Alan Rodríguez para el de Central ante Barracas.

Hubo una época en que era habitual que los equipos rosarinos celebren al unísono en un fin de semana, que el fútbol rosarino hiciera pata ancha como una constante, pero ahora se volvió todo una rareza. Mucho de la culpa en los últimos años fue de Newell’s, hace más de una década era por Central.

Pero lo cierto es que apenas resulta un indicador de que aquello de Rosario como la capital del fútbol dejó de ser una certeza irrefutable para transformarse en todo caso en una eventualidad de tanto en tanto. Pero en esta 5ª fecha del torneo Clausura, leprosos y canallas saborearon el triunfo al mismo tiempo. Y es más, hasta en el Parque pueden unirse a eso de pensar en grande, porque Arroyito lo viene haciendo con bastante consistencia en los últimos cuatro años.

Claro que la victoria sobre Deportivo Riestra uno, y sobre Barracas Central el otro, hacen acordar más bien a aquellos viejos Nacionales en que ambos se medían con rivales no habituados a la primera división y era sabido que eran pan comido.

Las dificultades del fútbol rosarinos de estos tiempos

No es el caso de estos tiempos, donde equipos como los mencionados se han hecho fuertes sobre todo a partir de que no se permiten los hinchas visitantes y de que pueden hacerse muy fuertes en sus pequeños reductos.

>>Leer más: La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

Equipos como Newell’s o Central, o Boca o River, no están nunca cómodos en esas visitas, además porque en torneos de tantos equipos, los jugadores buenos se concentran en las pocas manos de los más poderosos y el resto se reparte parejo. Hay un cierto equilibrio de nombres muy marcado.

Central está mucho mejor que Newell’s hace un largo tiempo y si algo demostró con su victoria en cancha de Barracas es que tiene un plantel más que aceptable. Con buen recambio y buenos juveniles que crecen en un mejor contexto que en el Parque, donde la presión ha sido difícil de soportar y los de más experiencia no han tenido la jerarquía suficiente para bancarlos en su necesario desarrollo.

El técnico que quiere sentar bases

Pero, desde que volvió Kudelka, encontraron un mejor cauce y empiezan a lucirse. Como Luca Regiardo, como Facundo Guch con su golazo ante Riestra, Josué Reinatti en el arco, Gómez Mattar o Jerónimo Russo. Hay una sensación que emerge de que lo peor ya pasó y, si empieza a meter más resultados así, la confianza empezará a hacer el resto.

Para lograr un objetivo superador como sería, por primera vez en estos torneos de playoffs, clasificar a ellos y tener la chance de volver a disputar un título.

>>Leer más: Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de Corinthians por la Libertadores

¿Cuánto hace que eso no pasa en el Parque? Desde Alfredo Berti, tal vez con Diego Osella, que no hay expectativas de eso. Muchísimo. Este interesante inicio del Clausura, sin ser nada de otro mundo por ahora, puede meterlo en ese mundo. Hoy no es poco. Se verá.

Pero lo resisten al entrenador

Enfrente, hace rato que Central sí está en la pelea mayor. Tanto, que hasta resiste a un entrenador que lo llevó hasta la semifinal del Apertura o lo clasificó a los octavos de final de la Libertadores, que sueña con seguir avanzando y tiene con qué, más allá de que después las circunstancias dirán el jueves si pasó a cuartos o no. Que sería volver a la misma instancia de aquel inolvidable equipo del Chacho de hace una década.

Cada uno con su hoja de ruta, Newell’s y Central se unieron en celebrar un fin de semana. Para el fútbol rosarino, un revival de tiempos conjuntos mejores.

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