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Un ataque de Newell's disminuido por la ausencia de dos titulares y la ilusión del regreso de uno

La Lepra no resolvió en las últimas fecha las ausencias de Cóccaro y Nuñez. El nueve quizás vuelva con Banfield, pero el extremo seguirá afuera por algunas semanas

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

19 de agosto 2026 · 06:10hs
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Matías Cóccaro disputa la pelota en el partido entre Newells y Talleres.  El nueve de Newells faltó las dos últimas fechas.

Leo Vincenti

Matías Cóccaro disputa la pelota en el partido entre Newell's y Talleres.  El nueve de Newell's faltó las dos últimas fechas.

Newell’s se encuentra impedido de repetir la ofensiva titular del debut. Posiblemente el mejor ataque que puede poner en la cancha teniendo en cuenta las individualidades del plantel. Se quedó sin Walter Núñez por un esguince severo de tobillo derecho a partir de la 2ª fecha. Mientras que Matías Cóccaro falta desde la 3ª fecha por una sobrecarga muscular en las pantorrillas.

La victoria sobre Riestra por 2 a 0 el fin de semana pasado no borra la necesidad de tenerlos a disposición cuanto antes, considerando que no le sobran opciones al plantel y que los ocasionales reemplazantes hasta el momento no hicieron olvidar a los que faltan.

La presencia de Cóccaro es factible el sábado ante Banfield en el Coloso. Pero hoy no es posible asegurar que juegue. Se esperaba lo mismo previo al partido contra Riestra y no sucedió.

Mat&iacute;as C&oacute;ccaro marc&oacute; de penal el tanto de la victoria de Newell's sobre Talleres.

Matías Cóccaro marcó de penal el tanto de la victoria de Newell's sobre Talleres.

En tanto, la participación de Núñez por el momento no es posible. Todavía tiene para varias semanas de recuperación. La situación óptima es que se encuentre disponible al menos para el clásico, programado para el fin de semana del domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito.

Matías Cóccaro, con esfuerzos controlados

Tal cual sucedió en las últimas semanas, Cóccaro continúa trabajando durante estos días con una administración de las cargas. El cuerpo técnico tiene cuidado con el esfuerzo físico que realiza el futbolista durante los ejercicios para que no corra riesgos y sufra una lesión muscular que lo margine por varias fechas.

El centrodelantero arrastra un problema que lo lleva a exigir ciertos músculos y eso le provocan sobrecargas musculares en las pantorrillas.

>> Leer más: Newell's: los pibes de la reserva se quedaron sin nada ante el Grana sobre el final

“Está con algunas sensaciones no aconsejables para ponerlo, así que hablé con él. Podría haber jugado, pero decidí no arriesgarlo”, aclaró Kudelka sobre el motivo por el que determinó que el nueve quede afuera del encuentro contra Riestra.

La expectativa es que el delantero reaparezca frente a Banfield, aunque sea en el banco de suplentes. Hay optimismo de que eso pueda suceder con el delantero, cuya última participación fue contra Boca en el Coloso.

Walter Núñez recién estaría para el clásico

No es nada parecida la situación de Núñez. El esguince severo del tobillo derecho que sufrió el 30 de julio en Avellaneda contra Independiente todavía le demandará varias semanas para estar en plenitud.

El atacante no llegará al partido contra Banfield y tampoco a la fecha siguiente, frente a Estudiantes en La Plata.

Luego Newell’s visitará Central y se aguarda que el extremo esté listo para regresar en ese compromiso.

Walter N&uacute;&ntilde;ez se lesion&oacute; contra Independiente y no volvi&oacute; a jugar.

Walter Núñez se lesionó contra Independiente y no volvió a jugar.

En las cinco fechas del Clausura, Walter Mazzantti y Facundo Guch integraron la ofensiva rojinegra titular. Sin Cóccaro y Núñez, completaron el ataque Juan Ignacio Ramírez y Thomas Ríos.

Pero no fue lo mismo con los elegidos para reemplazar a los lesionados, con mucha menor responsabilidad el juvenil, quien recién tiene su primera experiencia en la primera división.

Mateo García es un extremo que, pese a ser zurdo, habitualmente juega por derecha. En el último partido, lo hizo por izquierda, reemplazando en el segundo tiempo a Ríos. Pero como dijo el propio García, todavía le falta porque, entre otras cosas, no hizo la pretemporada

Por lo tanto, hoy existe un vacío en los puestos de los ausentes Cóccaro y Núñez.

Por qué son necesarios

Cóccaro, principalmente, es una baja de consideración. Es el único futbolista de Newell’s que anotó 2 goles en el torneo Clausura, de penal contra Talleres (1-0) y de jugada frente a Boca (2-2). Aparte de los goles, su figura es importante en la Lepra por el oficio para exigir a los defensores rivales. Por esos motivos se lo extraña.

>> Leer más: Lucas Carrizo y su llegada a Newell's: "Cuando me lo propusieron, no lo dudé"

Es que tampoco el Colo Ramírez logró reemplazarlo en la misma dimensión. En tanto, Francisco Scarpeccio no se pudo destacar, aunque tuvo muchos menos minutos de juego como para mostrarse.

El Colo Ram&iacute;rez no logr&oacute; hacer olvidar a Mat&iacute;as C&oacute;ccaro.&nbsp;

El Colo Ramírez no logró hacer olvidar a Matías Cóccaro.

Núñez es otra ausencia que se siente. En los 70’ que disputó contra Talleres y en los 31’ frente a Independiente, antes del esguince de tobillo, no sobresalió, pero en algunas de sus actuaciones del torneo pasado fue el atacante más desequilibrante.

Sin brillar, dio señales de que puede ser más que cualquier posible de los actuales reemplazantes. Y en esto radica que sea esencial su vuelta. Sin desmerecer a Thomas Ríos, el juvenil que irrumpió sorpresivamente en la primera por la urgencia de ocupar el puesto vacante.

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