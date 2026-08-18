Selfies, juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

El futbolista había denunciado ser extorsionado para firmar compromisos de pago por una deuda, sin embargo la fiscalía concluyó que no hubo aprietes

La Fiscalía de San Lorenzo desestimó la denuncia que realizó el exfutbolista de Rosario Central Jonatan Gómez por amenazas y extorsión contra un grupo empresario dedicado al mundo de las apuestas. La falta de pruebas llevó a la Justicia a descartar la presentación de Gómez. "Quisieron usar el fuero penal para una mediación por una deuda privada", remarcaron fuentes judiciales.

Jonathan Gómez se presentó en mayo de 2026 ante la Justicia de San Lorenzo denunciando extorsiones para firmar pagarés de más de medio millón de dólares debido a una deuda que había contraído en una plataforma de apuestas. “Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, siendo ese monto (505.000 dólares) diez veces más de lo que les debo”, había afirmado el futbolista en un escrito presentado ante la fiscalía de Aquiles Balbis.

Según el relato del deportista, firmó cuatro pagarés de montos que iban desde los 25 mil dólares hasta los 180 mil dólares . Y que esa maniobra se hizo bajo extorsiones de la plataforma de casino online Luxur , aunque fuentes allegadas a la investigación señalaron a este medio que los representantes de Gómez aportaron "tres o cuatro nombres más porque dicen que cambia de nombre todo el tiempo".

Sin embargo, la fiscalía a cargo de Balbis desestimó la denuncia de Gómez, bajo la representación de Martín Marini , por falta de pruebas. Por su parte, los denunciados por Gómez (Agustín C., Gaspar Z. y Fausto C., defendidos por el abogado José Nanni) adelantaron que accionarán legalmente contra el exfutbolista por la falsa denuncia.

Deuda y denuncia

En febrero de este año, Jonathan Gómez se presentó mediante abogados en la Unidad Fiscal de San Lorenzo, dependiente de la Fiscalía Regional Nº2 de Rosario, denunciando extorsión por parte de un grupo de personas al que le debía alrededor de 50 mil dólares, aunque ese monto puede ascender a más de 360 mil dólares según los registros de los acreedores. La deuda se generó durante 2025, cuando el futbolista militaba en Sarmiento de Junín.

La causa la tomó el fiscal Aquiles Balbis y fue el encargado de investigar el hecho. Luego de seis meses de tareas, el fiscal desestimó la posibilidad de avanzar con la investigación por la inconsistencia de las pruebas.

Según se desprende del informe, Gómez mantenía una relación amigable con Agustín C. y Gaspar Z. y se resistió a denunciar a Fausto C. por ser primo de su esposa.

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Por otro lado, el futbolista borró todas las conversaciones con los tres apuntados y no pudo aportar mensaje alguno en que se utilizara una palabra relacionada a las apuestas como "juego/azar/carga/recarga/apuesta/casino/ruleta".

Según pudo averiguar La Capital, el propio Gómez se sacó una foto selfie al momento de ir a firmar los pagarés y que el jugador se encontró con Gaspar Z. el 20 de octubre de 2025 en la puerta del club Sarmiento de Junín para ir a estampar la firma en los compromisos de deuda. Los investigadores sostienen que Z. le dijo a Gómez que no tenía plata para la nafta para viajar hasta Junín y es el propio Gómez el que le dio autorización para entrar al predio del club. En uno de los mensajes, según pudo saber La Capital, Gómez reconoció sobre la ejecución de los pagarés: "Tarda una banda y me van a tener que embargar una casa y tarda mil años eso”.

Desestimación y contradenuncia

"La explicación es mucho más sencilla de lo que se divulgó en los medios. El futbolista tuvo problemas financieros, generó deuda, pidió plata prestada y no la pagó", dijo José Nanni a La Red Rosario.

Nanni señaló que la denuncia del volante ex-Central estuvo acompañada por evidencia que la fiscalía "demostró que era absolutamente falso" y agregó: "Nadie lo amenazó, lo apretó o intimidó para firmar unos pagarés. Mintió escandalosamente".

La fiscalía de Balbis pidió seguimiento del celular de Gómez, mensajes y audios, también capturas de pantallas y hasta de transferencias bancarias. Según expuso Nanni, en una de las transacciones Gómez remarcó que significaba el saldo de una deuda, pero al hacer el seguimiento el destino del dinero fue para comprar alimento para su mascota. Otra transferencia era de 1.5 millones de pesos a una agencia de turismo. "Por tal motivo, el fiscal desestimó absolutamente la denuncia", remarcó el abogado defensor de los empresarios de la plataforma de apuestas.

Con la desestimación, Nanni aseguró que sus representados iniciarán acciones legales contra Gómez y otros actores que difundieron los nombres de los empresarios "porque se los vinculó con una red de apuestas ilegales, de juego clandestino, cuando no estaban involucrados y fue todo inventado por Gómez para no afrontar sus obligaciones".

Por otra parte, el abogado aseguró que Gómez aún mantiene una deuda con sus defendidos por lo que el juicio en lo civil continúa su marcha. En este momento, se solicitó colaboración al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y se analiza la tasación de propiedades del futbolista ya que los acreedores indican que tienen un valor más alto que del mercado.

Disconformidad por parte de Jonatan Gómez

Con la firma de los representantes de Gómez, el fiscal regional Matías Merlo recibió una manifestación de disconformidad por la resolución de Aquiles Balbis y a la que tuvo acceso La Capital.

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En esta línea, los apoderados del futbolista solicitaron la revocación de la desestimación ya que, según los abogados, "el apriete no se da en términos tradicionales, sobre todo porque es futbolista, es más sutil".

Los abogados de Gómez critican las explicaciones que ofreció el fiscal Balbis para desestimar la denuncia por extorsión y exponen que Gaspar Z., quien era el destinatario de los pagarés, es un "monotribustista de baja categoría sin actividad lícita conocida y aunado a la existencia de una denuncia por juego clandestino en la fiscalía de Rosario donde se investiga el mismo dominio de internet".