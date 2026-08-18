Central: a qué jugador titular sigue de cerca Almirón pensando en el choque ante Corinthians

El técnico canalla mostró rápido las cartas y tiene la base para la revancha en San Pablo, pero espera por un futbolista que hoy está en duda

Jorge Almirón no quiso arriesgar en el partido ante Barracas Central. Guardó a la mayoría para el choque copero en San Pablo.

En Central todo está orientado ya a los 90 minutos a todo o nada que se jugará este jueves ante Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Después del triunfo ante Barracas, el técnico Jorge Almirón se puso a trabajar en el equipo y el panorama está bastante claro, aunque con alguna duda.

Desde el momento en que se confirmó el equipo para jugar contra Barracas, quedó muy claro el pensamiento de Almirón respecto al probable equipo que pondrá en cancha en San Pablo. Es que de todos los que fueron titulares en la ida con Corinthians, sólo Vicente Pizarro repitió en el torneo local.

Más allá de eso, la principal incógnita stá en la defensa, donde hay posibilidades de que el técnico pierda a un futbolista titular. Por eso habrá que esperar hasta último momento para saber si estará en condiciones de jugar.

El futbolista en cuestión es Emanuel Coronel , quien sufrió un golpe en el tobillo derecho a los pocos minutos de ingresar contra Barracas y su presencia en Brasil no está asegurada.

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Por supuesto, el cuerpo técnico hará lo posible para que Coronel pueda estar, por la sencilla razón de que es el lateral derecho habitual del equipo.

Emanuel Coronel ingresó ante Barracas Central y sufrió un golpe en el tobillo. Al lateral lo esperarán hasta último momento. Celina Mutti Lovera / La Capital

En el peor de los casos, si es que no puede ir desde el arranque, Almirón dispone de dos variantes que ya está analizando.

Una de ellas es la inclusión de Elías Verón, quien fue titular contra Barracas Central, aunque podría jugarle en contra es su juventud, tratándose de un partido de corte eliminatorio y, además, en un terreno hostil como el brasileño.

¿Un central al lateral?

La otra alternativa es la de Facundo Mallo, lo que implicaría un corrimiento de uno de los centrales hacia el lateral: Ignacio Ovando. El central juvenil ya jugó en algunas ocasiones en esa posición. Alguna vez lo hizo desde el arranque y otras en medio del partido. De ser así, el equipo no se vería resentido, al menos desde la experiencia. Es que Ovando también en muy joven, pero con un recorrido mayor al de Verón.

Ovando podría salir de la zaga central y mudarse al lateral, siempre y cuando Coronel no llegue en condiciones. Celina Mutti Lovera / La Capital

Si bien no hay indicios todavía del equipo, lo más probable es que haya una variante en el anillo central, donde Federico Navarro tomaría la posta de Vicente Pizarro.

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Pizarro viene de ser titular contra Barracas, mientras que Navarro, que había sido anunciado como titular, finalmente se quedó por reglamento fuera del banco por un error en la planilla. Al menos esa fue la explicación que dio Almirón después del partido.

Sobre el resto del equipo, el panorama está bastante claro. Serán los mismos que actuaron en el choque de ida, en el Gigante de Arroyito.

El probable del Canalla

A dos días del choque en San Pablo, el probable de Central sería con Jeremías Ledesma; Coronel/Verón/Mallo; Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.