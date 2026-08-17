Walter Mazzantti: "Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante"

El delantero de Newell's, autor de un gol, destacó la “paciencia” que tuvo el equipo para vencer al duro Deportivo Riestra por 2 a 0 en el Coloso

Volvió a su nivel y fue determinante para el triunfo por 2 a 0 de Newell's ante Deportivo Riestra en el Coloso, con un gol y un actuación destacada. Walter Mazzantti es la llave ofensiva de un equipo que lo necesita. El delantero, que se quedó “con ganas de un gol más” , advirtió que fue clave la “paciencia” para la conquista de los tres puntos y explicó que el esquema de la visita facilitó la apertura del marcador.

“Tuvimos paciencia y, como ellos jugaban con línea de cinco, debíamos aprovechar el momento cuando nos dejaban mano a mano con los centrales. Cuando el equipo está tranquilo y hace las cosas simples, está para grandes cosas” , aseguró el ex-Independiente.

Mazzantti amplió su análisis sobre la victoria ante el Malevo. “Ellos nos hicieron un partido duro en el primer tiempo. Después del entretiempo tratamos de jugar con la tranquilidad que debemos tener con la pelota, lastimando en los espacios. Cuando lanzaban la segunda pelota había que tratar de aprovechar esos lugares. Creo que lo hicimos y por eso nos llevamos el partido”, declaró.

El delantero relató su gol, el que sentenció el triunfo y que le dejó una sonrisa al hincha rojinegro, pero además la curiosa situación que vivió cuando fue reemplazado. “Cuando controlo, me queda un poco alta la pelota. La idea era cruzarla, hubo un desvío en el jugador que me estaba marcando y por suerte la pelota se metió. Me quedé con ganas de un gol más, por eso no quería salir y no escuché el momento del cambio para que ingrese Bruno (Cabrera)”, manifestó.

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“El gol a los delanteros nos da mucha confianza”, añadió Mazzantti sobre la trascendencia de la conquista.

Ante la consulta sobre el gran presente de Facundo Guch, quien además de convertir le dió la asistencia justa para que defina el encuentro, mostró palabras de elogio para el enganche. “Me pone contento por él, es un animal, tiene mucho futuro. A los chicos hay que acompañarlos y nosotros estamos para eso” afirmó.

Sin preferencia por el Colo Ramírez o Cóccaro

No mostró preferencia por uno de los centrodelanteros que luchan por quedarse con la titularidad: “Me siento muy bien con los dos, tanto con el Colo (Ramírez) como con Mati (Cóccaro). Cualquiera está para jugar. Al que le toque bienvenido sea”.

“No hay palabras para describir lo de la gente, es asombroso como acompaña. Vamos a dejar la vida para sacar esto adelante”, finalizó la charla con los periodistas dejando en claro que el plantel es competitivo y que este Newell’s dejará todo en cada partido.

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“Nosotros pensamos en la tabla de los playoffs, pero hay que ir partido a partido para saber dónde estamos” sentenció el atacantes, sin darle trascendencia, por el momento, a las tablas de abajo donde la Lepra va sumando puntos claves.

El delantero remarcó la diferencia que hubo en las últimas fechas en relación al tiempo de descanso, a diferencia de la primera semana, en la que se jugaron tres partidos y hubo poco lapso para recuperarse físicamente. “El trabajo de la semana es fundamental. Tenemos muchos días para preparar los partidos y, con el grupo mirando hacia delante, vamos a estar muy bien”, aseguró.