Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul

Tini Stoessel se casa con Rodrigo De Paul a fin de año. En medio de los preparativos para el evento, que según trascendió tendrá lugar el 19 de diciembre en un exclusivo salón de provincia de Buenos Aires, se supo que los padres de la novia, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no asistirían a la boda.

Ángel de Brito habló de los supuestos motivos por los que la artista se habría distanciado progresivamente de su familia en los últimos años.

“Tini empezó de muy chica y le manejaban todo, obviamente. No solo el dinero, los contratos. Bueno, nosotros lo vimos en Ideas del Sur cuando trabajaba ahí Tini, la madre la acompañaba a todos lados, el padre también. Su madre oficiaba además de madre, de asistente”, contó de Brito.

“Y en algún momento Tini empezó a crecer y también quería tener una vida separada de sus padres como cualquier adolescente. Quería salir con un pibe, quería irse de joda con las amigas, pero bueno, había mucho control familiar”, sumó.

“La pelea empieza en la pandemia, en el 2020, cuando Tini se va a Miami a grabar un disco y ahí empieza a separarse de la madre en esa relación de asistente. Ahí empezaron a desfilaron un montón de asistentes hasta que llegó Lucas, su asistente actual, que al principio era de más agrado de la familia y después se pegó más a Tini”, apuntó el conductor”, explicó el conductor.

El rol de De Paul en la crisis

En 2023, antes de separarse, Stoessel y De Paul quisieron comprarse una casa en Madrid de manera conjunta, pero los padres de ella no aprobaron la inversión. El dinero de Tini está bajo la tutela de la empresa familiar, gestionada por su familia desde siempre. Estos conflictos de larga data vinculados al manejo de sus finanzas y su autonomía se potenciaron recientemente, con el casamiento de por medio.

“De Paul es influyente en esta crisis. Al principio lo querían mucho, y después no, porque sienten que los alejó de su hija”, dijeron en LAM. Stoessel puso un administrador en la empresa familiar, para poder tener conocimiento del patrimonio y tener mayor autonomía en el uso de sus ingresos.

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El rechazo de la mamá de Tini a la relación con Young Miko

Por otra parte, aseguraron que la crisis entre Tini y su madre es más grade que con el padre. “Lo primero que ocurrió con la madre fue el distanciamiento como asistente. Le costó obviamente a la madre dejar ese rol y asumir que la hija quería otra cosa. El padre nunca perdió contacto con la hija, pero con la madre chocaban más. Después viene la novela con Young Miko. Eso la madre no lo aceptó nunca. Es una persona que le importa el apellido, el de dónde venís, el linaje. Y le gustaba que su hija salga con un jugador de fútbol”, contaron.

“Tini adora a sus padres y sus padres a ella, pero empezaron a surgir un montón de conflictos hace rato. Esos microconflictos empezaron a llevar a alejamiento. No es que los odia ni está peleada”, aclaró De Brito. Finalmente, aseveraron que “las invitaciones no están enviadas” todavía, por lo que no se sabe si Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera están efectivamente convidados al evento o no.