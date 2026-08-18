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Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los nuevos cursos

La Escuela de Oficios de la UNR abrió las inscripciones para los 24 cursos del segundo cuatrimestre

18 de agosto 2026 · 22:29hs
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Las 24 propuestas de la UNR tienel carácter gratuito y sirven como plataforma hacia el mundo del trabajo.

Las 24 propuestas de la UNR tienel carácter gratuito y sirven como plataforma hacia el mundo del trabajo.

La Escuela de Oficios de la UNR abrió las inscripciones para los cursos del segundo cuatrimestre, y más de 3.000 personas se anotaron en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín 750, en una de las nuevas 24 propuestas.

"En esta segunda mitad del año sumamos 24 propuestas nuevas, todas de carácter gratuito, en áreas como administración, comunicación digital, inteligencia artificial, tecnología, energías renovables, agroindustria, oficios técnicos, entre otras. Para nosotros es una herramienta que nos produce mucho orgullo, ya tenemos más de 15.000 graduados en los pocos años que lleva la Escuela de Oficios funcionando. Hay muchas personas que han podido conseguir trabajo a partir de la formación que adquirió en la Escuela, hay muchos que han podido crecer en el trabajo que ya estaba haciendo, y nos pone muy contentos que este dispositivo continúe generando esta convocatoria”, explicó el rector, Franco Bartolacci.

Resaltó que la propuesta es muy diversa y que, en función a lo relevado durante las últimas convocatorias, se buscó priorizar la apertura de cupos en aquellos cursos que son más requeridos. "La Escuela de Oficios es un puente hacia el mundo del trabajo, es una oportunidad para mucha gente. Muchas de las personas que se vinieron a inscribir mencionaron las ganas y el interés de formarse en un oficio, incluso algunos que, sin tener trabajo formal, lo ven como una herramienta necesaria para que se les abran puertas. Ojalá la propuesta de la UNR sirva para ese objetivo”.

El objetivo de la Escuela de Oficios de la UNR, la cual se puso en funcionamiento en 2021, es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban.

La coordinadora de la Escuela de Oficios, Agustina Deux, explicó que el único requisito para inscribirse era presentarse con el DNI y ser mayor de 18 años. “A las más de 3.000 personas que vinieron a inscribirse les hicimos una pequeña entrevista en la que tomamos los datos personales, cuál es el curso que querían realizar y cuál es su situación laboral actual. Tenemos algunos cursos que se repiten año a año y otros que son nuevos. Estamos recuperando algunos tradicionales, como Electricidad Domiciliaria, que sabemos que tiene una salida laboral más inmediata y que en esta oportunidad tuvo mucho éxito. Otros dos cursos muy elegidos fueron el de Administrativo Contable e Higiene y Seguridad Industrial”.

Deux destacó que existe una necesidad y una urgencia en los participantes para formarse en algún área con rápida salida laboral. “En el primer cuatrimestre relevamos los datos del año pasado, y encontramos que dos tercios de las personas que se acercaban estaban en situación de desempleo. Por eso, redoblamos la apuesta, sumamos más cursos, y coordinamos más cupos para los mismos”.

Durante este segundo cuatrimestre se ofrece una amplia propuesta de cursos de formación vinculados con distintas áreas laborales y productivas. La oferta incluye capacitaciones en Recursos Humanos, administración contable, asistencia jurídica, mantenimiento y limpieza institucional, agroindustria, comercio electrónico, electricidad domiciliaria, energías renovables, higiene y seguridad industrial, soporte técnico de PC y redes de datos.

También se dictarán cursos orientados al desarrollo de emprendimientos y la incorporación de herramientas digitales, como Comunicación Digital para Emprendedores con Inteligencia Artificial (en niveles inicial y avanzado), Gestión de Redes Sociales, herramientas básicas para emprendedores y E-commerce.

La propuesta se completa con cursos vinculados con tecnologías y nuevas herramientas para el ámbito laboral, entre ellos Diseño Asistido por Computadora con SolidWorks y AutoCAD, Excel en niveles inicial y avanzado, Fundamentos de Data Analytics, Impresión 3D, Operador Inicial de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, Programación y Simulación de Torno CNC y Soporte Técnico de PC. Además, se ofrecerán capacitaciones en Electricidad Domiciliaria y Energías Renovables, con énfasis en la eficiencia en el uso de biomasa, la biodigestión anaeróbica y el aprovechamiento de biomasa seca.

El detalle de cada curso, incluidos los requisitos específicos puede consultarse online en unr.edu.ar/oficios.

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