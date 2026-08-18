El Fresu calculó en más de $ 3 millones el salario mínimo El Frente de Sindicatos Unidos actualizó el piso salarial necesario para cubrir las necesidades que garantiza la Constitución y la ley de contrato de trabajo. 18 de agosto 2026 · 22:04hs

El Fresu presentó la medición actualizado del salario mínimo.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu-Federal) reafirmó que las y los trabajadores necesitaron en julio pasado un salario mínimo, vital y móvil de $ 3.065.161 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo. Ese valor representa más de ocho veces el actual salario mínimo fijado por el gobierno.

“Estamos acá para articular los reclamos y luchar juntos contra las políticas de este gobierno, que incluye el reclamo de un salario que nos permita vivir con dignidad”, dijo la secretaria general del gremio de docentes universitarios, Conadu, Clara Chevalier, durante la conferencia de prensa que se realizó frente al Palacio Pizzurno, en la carpa que se instaló al cumplirse 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, agregó: “El índice Fresu elaborado con datos del Indec, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores, muestra que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente y vamos a seguir luchando por ello”.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: alimentación adecuada ($ 653.231); vivienda digna ($ 609.613); educación ($ 279.529); vestimenta ($ 146.631); salud ($ 373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones ($ 665.055); y previsión social ($ 337.168).

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. En los últimos doce meses, los salarios reales del sector público cayeron 9%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 23% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023.