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Fray Luis Beltrán: condenan a dos hombres a prisión por abuso sexual de una nena

Los hechos ocurrieron durante varios años cuando la víctima, hija de la pareja del principal acusado, quedaba a su cuidado

18 de agosto 2026 · 14:23hs
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La audiencia por lo ocurrido en Fray Luis Beltrán se realizó en el Tribunal de San Lorenzo.

La audiencia por lo ocurrido en Fray Luis Beltrán se realizó en el Tribunal de San Lorenzo.

La Justicia de San Lorenzo condenó Ariel S. —un hombre de 35 años— a once años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual de una chica menor de 18 años, que estaba bajo su guarda. Los jueces Griselda Strologo, Carlos Gazza y Mariel Minetti condenaron además a Gabriel A. (23 años) a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple. Todo ocurrió en Fray Luis Beltrán.

La Fiscalía había solicitado para Ariel S. la pena de 17 años de prisión y para Gabriel A. la pena de 3 años de prisión efectiva. El fiscal Javier Paz atribuyó haber abusado sexualmente de la hija de su pareja: en un primer momento mediante actos de tocamientos entre los 8 y 9 años de la menor, hasta los 14 años.

En Fray Luis Beltrán

Los hechos ocurrieron en momentos en que la nena quedaba a su cuidado. Asimismo se le imputó abusar sexualmente con acceso carnal de la menor mientras se encontraba junto con su familia en la casa de un familiar próximo a su domicilio. Los sucesos ocurrieron en Fray Luis Beltrán durante al menos tres años y en un número indeterminado de ocasiones.

A Gabriel A., quien mantenía una parentesco por afinidad, se le imputó abusar sexualmente de la víctima, realizando tocamientos en oportunidad en que se quedó a pernoctar en el domicilio en el que habitaba la menor en la localidad de Fray Luis Beltrán.

>> Leer más: Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Un tema urgente en Santa Fe

Los casos sobre integridad sexual han tomado un lugar preponderante en el cúmulo de las audiencias en las distintas sedes del Ministerio Público Fiscal. En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo 354 condenas en esa materia. A nivel nacional, las estadísticas oficiales marcaron una tasa de 78,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes y un total de 36.432 víctimas registradas durante el año pasado.

En su informe de gestión, la fiscal general María Cecilia Vranicich destacó el trabajo de las fiscalías regionales y ubicó a los delitos contra la integridad sexual entre las áreas priorizadas para la persecución penal. Las fiscalías regionales 2, con sede en Rosario, y 1, con sede en Santa Fe, concentraron el mayor volumen de audiencias en la provincia. En paralelo, la tasa nacional de delitos sexuales registró una baja interanual del 2,1 por ciento, la segunda caída consecutiva.

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