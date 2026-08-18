La Capital | Política | Reforma electoral

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca este jueves la media sanción en Diputados

El oficialismo quiere avanzar en la Cámara baja con un proyecto que reduce a tres las boletas en las generales y sube el piso para el reparto de bancas

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

18 de agosto 2026 · 16:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Entre otros puntos

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Entre otros puntos, la iniciativa arrojará cambios en la cantidad de boletas para los próximos comicios generales en Santa Fe.

Unidos apuesta a emitir este miércoles, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara baja provincial, un dictamen mayoritario que le allane el camino a la media sanción de la reforma electoral. En principio, la iniciativa arrojará cambios en la cantidad de boletas para los comicios generales en Santa Fe y un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

Por lo pronto, el proyecto a debatir este jueves en el recinto de sesiones de la Cámara baja estipula que en 2027 habrá cinco boletas en las Paso (gobernador, diputado, senador, intendente y concejal).

Las boletas

Para la elección general, los santafesinos encontrarán en el box de votación tres boletas: una para gobernador y diputado, otra para senador y la restante para intendente y concejal. La modificación busca capitalizar el efecto arrastre de las dos principales categorías sobre las listas legislativas.

Si bien el peronismo pretende conservar las cinco boletas tanto en las Paso como en las generales, todo indica que podría acompañar con algunos votos las enmiendas impulsadas por el oficialismo.

Por su parte, Somos Vida —espacio que lidera la diputada provincial Amalia Granata— y un sector del PJ están solicitando una excepción: poder presentar una lista legislativa sin necesidad de llevar un cargo ejecutivo (gobernador o intendente).

Los pisos

La mayor expectativa se posa sobre el piso de votos para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara baja, que de ahora en más se distribuirán por sistema D'Hondt.

En ese sentido, la UCR pretendía elevarlo al 5 %, mientras que el socialismo planteó un 3 % y el peronismo un 3,5 %. En busca de consenso, los radicales apuestan ahora a fijarlo en un 4 %, según deslizaron a La Capital en los pasillos de la Legislatura.

Ese punto de la reforma encendió las alarmas de las bancadas minoritarias en Diputados, ya que el incremento del piso pondría en jaque sus futuras chances electorales.

En el marco de la reforma electoral, Unidos impulsa un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

En el marco de la reforma electoral, Unidos impulsa un incremento en el piso de votos para la distribución de bancas en Diputados.

Se trata de los bloques Somos Vida y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS). Este último espacio, incluso, adelantó su intención de recurrir a la Justicia si la suba del piso llega a convertirse en ley.

También está en debate el mínimo que debe conseguir una lista que compite en una interna para integrar la nómina definitiva en las generales.

El socialismo impulsa un 7 % de los votos obtenidos por la alianza, mientras que la UCR promueve un 10 %. Un piso más alto desalentaría a los partidos más chicos a presentar lista propia y los llevaría a buscar acuerdos con los socios mayoritarios de la coalición.

Otros puntos

Respecto de la veda electoral, existe consenso para flexibilizar las prohibiciones —como propuso el PRO—, sobre todo para no afectar la actividad gastronómica.

Asimismo, habrá que ver si prospera una propuesta del socialismo: permitir más de una precandidatura a vicegobernador en la boleta a jefe de la Casa Gris, de modo que la lista ganadora defina finalmente al compañero de fórmula.

Otra modificación a futuro es la presencia de un juez Electoral provincial y no un tribunal en la materia, que en la actualidad es presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El oficialismo busca que la reforma electoral obtenga el suficiente volumen político para darle media sanción este jueves y lograr que el Senado la convierta en ley el 27 de agosto próximo.

Ordenar normas hoy dispersas y adaptar el sistema a los cambios generados por la reforma constitucional de 2025 es la tarea.

Noticias relacionadas
La Legislatura de Santa Fe se prepara para un debate que puede modificar el escenario político de cara a 2027.

Santa Fe: arranca en Diputados el debate formal de la reforma electoral

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe. 

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

La boleta única que se viene utilizando en los comicios en Santa Fe. 

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Fernando Cerimedo, el consultor político, publicista y estratega digital argentino detenido en Bolivia.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos

Ver comentarios

Las más leídas

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Lo último

La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians en la Copa Libertadores

Avances: la tomografía computada, precisión tridimensional y velocidad

Avances: la tomografía computada, precisión tridimensional y velocidad

Becas Progresar: todo lo que hay que saber de cara a la segunda convocatoria

Becas Progresar: todo lo que hay que saber de cara a la segunda convocatoria

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca este jueves la media sanción en Diputados

El oficialismo quiere avanzar en la Cámara baja con un proyecto que reduce a tres las boletas en las generales y sube el piso para el reparto de bancas

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca este jueves la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo
La Ciudad

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario
Policiales

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

El Niño avanza en Santa Fe: preparan un plan en Salud para contener los efectos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El Niño avanza en Santa Fe: preparan un plan en Salud para contener los efectos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Detectan cava de más de 5 metros de profundidad en el oeste de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

Rosarinos endeudados: se reportaron casos de hasta 71 millones de pesos

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Ovación
A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Universidad Católica o Estudiantes, en el camino de Central si sigue sigue en la Copa Libertadores

Universidad Católica o Estudiantes, en el camino de Central si sigue sigue en la Copa Libertadores

Otro fracaso de Jorge Sampaoli: empezó mal en Talleres y podría irse

Otro fracaso de Jorge Sampaoli: empezó mal en Talleres y podría irse

Policiales
Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión para dos hombres por abuso sexual de una nena

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama

Denunció que su pareja salió de un ropero y lo apuñaló cuando miraba Instagram en la cama

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

Detenidos con un ladrillo de cocaína envuelto con la insignia de Ferrari

La Ciudad
Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo

Voraz incendio en zona oeste: pérdidas de muebles,  electrodomésticos y elementos de trabajo

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

Recuperan los caballos robados a un centro de equinoterapia de Fisherton

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

De mercados a plazas: la historia de los espacios que cambiaron la cara de Rosario

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario
Policiales

Identifican al hombre asesinado muy cerca del Complejo Penitenciario

La suba de los fertilizantes generó un sobrecosto de u$s180 millones en el primer semestre
Agro

La suba de los fertilizantes generó un sobrecosto de u$s180 millones en el primer semestre

El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con posibles lluvias y sigue con viento

Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios
La Ciudad

Sin clases toda la semana en la UNR por el paro de los docentes universitarios

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte
La ciudad

Plaza De la Cooperación: qué harán con el subsuelo del Mercado Norte

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros
La ciudad

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros

Pablo Javkin: Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia
La ciudad

Pablo Javkin: "Rosario echó a las lacras que habían sembrado violencia"

Milei homenajeó a San Martín: Tenemos la libertad como mandato
Política

Milei homenajeó a San Martín: "Tenemos la libertad como mandato"

El Newells de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué localidad es el apostador que se llevó más de 7.600 millones de pesos

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos
Información General

Una ráfaga de viento hizo volar un inflable en Córdoba: dos chicos heridos

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior
Economía

Santa Fe Business Forum tracciona la llegada de compradores del exterior

Reapareció Duhalde, criticó a Milei y dijo que Kicillof sería un buen candidato
Política

Reapareció Duhalde, criticó a Milei y dijo que Kicillof sería un buen candidato

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica
La Ciudad

La Bolsa celebra 142 años con un acto en el Monumento y visitas a su sede histórica

La producción metalúrgica en el país cayó 4,4 % en julio: qué pasa en Santa Fe
Economía

La producción metalúrgica en el país cayó 4,4 % en julio: qué pasa en Santa Fe

Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela
Información General

Aumenta a 6.438 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio en Venezuela

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna
Información General

Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna

Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta
Policiales

Tras denuncia por disparos al aire, incautan 4 armas de fuego en una fiesta

Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario
Política

Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km
Novedades

Ser socio de City Center Rosario tiene premio: en agosto sortea dos autos 0 km