Central: la ilusión en alza para martillar y romper una racha en Brasil con números en rojo

El Canalla llega entonado a la revancha con Corinthians, pero la clasificación la buscará en un terreno sumamente hostil como el brasileño

Hoy en Central la ilusión lo es todo. No hay otra cosa que se piense en Arroyito que no sea el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians, tras el 0 a 0 en la ida. Hay motivos de sobra para creer que la misión no es imposible. Quedó demostrado en esos primeros 90 minutos en los que el Canalla logró imponer condiciones ante el Timao, aunque le faltó lo más importante: el gol. Y hay otros elementos positivos, pero todos se dan de frente contra lo que es la racha tremendamente adversa que carga Central sobre el lomo jugando en Brasil. Los números son lapidarios. De 21 veces que enfrentó a equipos brasileños en el país vecino, sólo pudo ganar en dos ocasiones.

Antes que nada debe recordarse que en esta oportunidad no le será necesario imponerse en esos 90 minutos que serán de adrenalina pura. Podría empatar y lograr el pasaje a los cuartos de final por la vía de los penales.

En la columna del haber está, por supuesto, el partido en el Gigante de Arroyito , en el que pese al empate sin goles el equipo de Jorge Almirón se demostró a sí mismo que puede y que, sobre todo, este Corinthians no es el cuco de otras veces.

Central hizo los méritos suficientes como para viajar a Brasil con una mayor cuota de tranquilidad, aunque no haberlo logrado fue producto justamente de una debilidad: la falta de claridad en los metros finales y, por ende, la escasa contundencia.

Por lo demás, el partido inteligente que le jugó la semana pasada es un buen antecedente. Porque fue un trámite al que el Canalla le puso un ritmo incesante, con vértigo y una asfixia permanente. También quedó demostrado ese juego físico que a los brasileños suele ponerlos incómodos.

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Alan Rodríguez anotó el gol del triunfo de Central ante Barracas. El Canalla llega entonado al choque con Corinthians. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por supuesto que se espera algo distinto en el choque de vuelta, donde Corinthians intentará establecer las coordenadas del juego, pero dependerá de Central hasta dónde permitírselo. Lo que no se pone en duda tras el partido de ida es esa sensación de que el Timao (viene de perder con todos sus titulares ante Cruzeiro por el Brasileirao) es un equipo vulnerable.

El envión tras el triunfo ante Barracas

Puede ponerse sobre la mesa también ese envión anímico que logró el Canalla en la victoria ante Barracas Central, pero lo dicho, es todo emocional. Es que prácticamente ninguno de los futbolistas que actuaron contra el Guapo jugarán en el Arena Corinthians. Sí serán buenas piezas de recambio.

Frente a todo eso, la tremenda racha adversa que persigue al Canalla frente a equipos brasileños en condición de visitante. Por eso, la chance que tendrá este jueves asoma como ideal para ponerle freno a esos números que son para el olvido.

A lo largo de la historia Central jugó 21 veces frente a equipos brasileños en Brasil y sólo ganó en dos ocasiones. Lo hizo en 1998, por la Copa Conmebol (1-0 con gol de Marcelo Carracedo), y en la Copa Libertadores 2016, frente a Gremio de Porto Alegre (1-0, Marco Ruben). Los otros 19 encuentros fueron cuatro empates y 15 derrotas. Un detalle: dos de esos partidos fueron en Brasil, pero en escenarios que la Conmebol consideró como neutrales: en Manaos ante Atlético Mineiro por la Copa Master de Conmebol (el Canalla perdió 10-9 por penales tras empatar 0-0) y en Cuiabá, frente a Flamengo, con derrota 3-1 por la Copa de Oro.

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La novena vez que definirá en Brasil

La de este jueves será la novena vez que Central defina una serie de eliminación directa por copa internacional en Brasil. En todas esas ocho ocasiones sólo logró avanzar en dos.

Conmebol 1998 / Atlético Mineiro (clasificado)

En el cotejo de ida de las semifinales de la Copa Conmebol 1998, Central igualó ante Atlético Mineiro 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. A los 18’ Darío Scotto, de cabeza, había puesto el 1 a 0 para los dirigidos por Edgardo Bauza. Pero a los 71’ Bruno, de tiro libre, puso el 1 a 1. A los 90’, los auriazules tuvieron un penal a favor, pero Emerson se lo detuvo a Germán Rivarola.

La empresa parecía muy difícil. Y en la vuelta, cuando la previa indicaba que Central se iba a venir con las manos vacías, los canallas se hicieron gigantes en el Mineirao y ganaron 1 a 0 con un tanto de Marcelo Carracedo, tras una gran jugada de Darío Marra por el sector derecho. Así logró la clasificación a la final.

Libertadores 2000 / Corinthians (eliminado)

En octavos de final de la Copa Libertadores 2000, con el Patón Bauza como entrenador, Central le había ganado a Corinthians la ida 3 a 2 en Arroyito. Con goles de Pizzi, Cappelletti y Maceratesi los canallas ganaban 3 a 0 a los 62’, pero apareció Luizao (68’ y 90’) y acortó las diferencias de la serie.

En la vuelta en el Pacaembú comenzó perdiendo a los 31’ con tanto de Luizao. Se puso 2 a 1 por los tantos de Pizzi a los 37’ y Gordillo apenas empezado el segundo tiempo, pero luego Edilson a los 57’ y nuevamente Luizao a los 59’ sellaron el 3 a 2 definitivo para los locales y llevaron la serie a la definición por penales que ganó Corinthians 4 a 3.

Libertadores 2004 / San Pablo (eliminado)

Cuatro años más tarde, en los octavos de final de la Libertadores 2004, se repitió la película. En el cotejo de ida, en Arroyito, Central, con Miguel Ángel Russo como DT, venció 1 a 0 con tanto de Gonzalo Belloso a cuatro minutos del final.

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Luego, el 12 de mayo de 2004, en el cotejo de vuelta en el Morumbí, los canallas comenzaron ganando 1 a 0 con tanto del Chaqueño Germán Herrera, pero San Pablo lo remontó con dos goles de Grafite (45’ y 76’) y como en aquella época no se contemplaba, al igual que ahora, “el gol doble de visitante”, la serie se tuvo que definir por penales que ganó San Pablo 4 a 3.

Allí el arquero Julio Gaona, quien tuvo una gran noche, e incluso durante el partido le había atajado un penal a Luis Fabiano, estuvo a punto de pasar a la historia ya que en sus pies estaba la chance de pasar a cuartos de final porque si convertía su penal los canallas clasificaban. Pero lo tiró muy débil y Rogerio Ceni se quedó con la ilusión de los canallas.

Sudamericana 2005 / Inter (eliminado)

Tras eliminar a Newell’s en la fase argentina de la Copa Sudamericana 2005, Central tuvo que enfrentar a Inter de Brasil. En el primer partido disputado de Rosario, los canallas dejaron atrás un invicto histórico de 41 partidos sin derrotas ante equipos extranjeros jugando en su estadio, ya que el equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo perdió 1 a 0 con gol de Rafael Sobis a los 69’.

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Fue la primera vez que tuvo que definir una serie en Brasil tras perder por un gol de diferencia como local y no pudo remontarlo, ya que empataron 1 a 1 el 29 de septiembre de 2005. Jorge Wagner, de penal, a los 52’ adelantó a Inter mientras que Pirulo Rivarola igualó las acciones a los 57’.

Sudamericana 2018 / San Pablo (eliminado)

Otra vez Central tuvo que ir a definir una serie a Brasil. Fue contra San Pablo en la primera fase de la Copa Sudamericana 2018. En el primer partido en el Gigante igualaron 0 a 0. El entrenador canalla fue Leonardo Fernández.

En la vuelta, con José Chamot como DT, Central perdió 1 a 0 en el Morumbí con tanto de Diego Souza a los 60’.

Sudamericana 2021 / Bragantino (eliminado)

En el partido de ida en Arroyito, el Canalla cayó por 4 a 3 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los goles del equipo que por ese entonces dirigía el Kily González los convirtieron Marco Ruben (2) y Milton Caraglio.

En la vuelta debía ganar y al menos por dos goles, pero también lo perdió. El 0-1 decretó la eliminación del Canalla en esa competencia.

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Otra clasificación

Sudamericana 2024 / Inter (clasificado)

Central venía de jugar la Libertadores, pero el tercer puesto en la fase de grupos lo mandó jugar el Repechaje ante un equipo de la Sudamericana: Inter de Porto Alegre. La ida se jugó en Arroyito, donde el equipo de Russo se impuso por 1 a 0 con gol de Jaminton Campaz.

En tanto, en el Beira Rio fue empate 1-1. Central lo empezó ganando con gol de Agustín Sández, pero Inter se lo empató. Lo cierto es que el Canalla accedió a los octavos de final de esa Copa Sudamericana.

Sudamericana 2024 / Fortaleza (eliminado)

Fue la última vez que Central tuvo que definir una serie de eliminación directa en Brasil. Por los octavos de final, Central inició el camino en Arroyito, donde igualó 1 a 1 con gol de Agustín Sández.

En la vuelta la cosa no le fue nada bien al equipo ya dirigido por Matías Lequi, que perdió por 3 a 1 (Facundo Mallo el gol canalla) y quedó eliminado.