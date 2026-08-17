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El Newell's de Kudelka consolida su solidez en el Coloso, donde se sostiene para ser competitivo

La Lepra acumula 2 triunfos y un empate en el Parque, estirando a 7 partidos el invicto de local bajo la conducción del actual entrenador

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de agosto 2026 · 18:42hs
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Facundo Guch

Marcelo Bustamante

Facundo Guch, autor de un gol y de una asistencia ante Riestra, en el último encuentro de Newell's en el Coloso.

Se jugó un tercio del torneo Clausura. Newell’s está dentro del grupo de los 8 mejores de la zona A que clasifican a la fase final y sacó mayor distancia de la parte baja de la tabla anual y del promedio. Todavía queda bastante por disputarse, pero motiva el sitio donde se encuentra ubicado.

Para que ese sufrimiento que se había convertido en costumbre le de margen a la satisfacción, aunque sea una felicidad medida. No es poca cosa para el hincha que concurre al Coloso que sea un hábito irse del estadio sin derrotas.

La imbatiblidad que mantiene el Newell’s de Frank Kudelka de 7 partidos en condición de local, entre el Apertura pasado y el Clausura, reconforta.

Permite que, aunque sea tímidamente, por los fracasos continuos de años que destruyeron ilusiones, surja la esperanza de que esta vez sí se puede competir por algo más que mantenerse en primera, a partir de las dos victorias y el restante empate obtenidos en el Coloso en el actual torneo.

La serie empezó tras la derrota en el clásico

El triunfo sobre Talleres (1-0) y Deportivo Riestra (2-0), sumado a la igualdad con Boca (2-2), forman parte de la serie de resultados positivos conseguidos por la Lepra en su estadio bajo la conducción de Kudelka. Una racha que empezó en el Apertura, tras la derrota en el clásico por 2 a 0.

Para ese partido, el entrenador aceptó el desafío de asumir, pese a que tenía apenas dos prácticas para preparar el equipo para medirse con Central.

>> Leer más: La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

Desde ese resultado adverso, el equipo creció y evitó la pérdida de la categoría, algo que se había convertido en una pesadilla. Una mejora que experimentó de local donde, previo a la llegada de Kudelka, el conjunto acumulaba 2 derrotas, un empate y ninguna victoria.

La racha de Newell’s con Kudelka empezó con un empate ante Platense (1-1), con un gol de Facundo Guch. Luego venció a Gimnasia de Mendoza (1-0), único triunfo en el Coloso durante el Apertura, y empató con San Lorenzo (0-0) e Instituto (1-1). Parece poco, pero el hecho de frenar las caídas sirvió.

Facundo Guch, en el fondo, celebra su gol en el 1 a 1 ante Platense. Fue el inicio del invicto de Newell’s en el Parque.

Facundo Guch, en el fondo, celebra su gol en el 1 a 1 ante Platense. Fue el inicio del invicto de Newell’s en el Parque.

Pasó el Mundial y con la reanudación de la competencia oficial, la Lepra debutó en el Clausura de local. El 1 a 0 ante Talleres, con el gol de penal de Matías Cóccaro, fue un importante estímulo, si se tiene en cuenta que al plantel todavía le faltaban incorporaciones, que fueron llegando con el torneo en marcha.

Kudelka quebró su propio invicto

En ese éxito frente al conjunto cordobés, Kudelka se superó a sí mismo en Newell’s. Estiró a 6 partidos su invicto al frente de la Lepra, mejorando la marca que tenía de 5 encuentros (4 triunfos y un empate) en 2019, correspondientes a su ciclo anterior en la entidad del Parque. Aquella racha se cortó con un recordado 0-4 que le provocó Gimnasia, con Diego Maradona de entrenador.

La presentación en Avellaneda por la 2ª fecha del Clausura y el revés ante Independiente por 1 a 0 fue un impacto fuerte. No tanto por el marcador sino por la forma en que se produjo. Newell’s se volvió a Rosario casi sin patear al arco.

De vuelta en el Coloso, ante su público, la Lepra tuvo capacidad de reaccionar luego de un mal primer tiempo contra Boca y lo dio vuelta y pasó al frente 2 a 1, con los tantos de Cóccaro y Luca Regiardo. Pese a que el Xeneize se lo igualó, el hincha le reconoció a la Lepra la actitud con la que jugó.

El último partido, otra victoria

Esa misma hinchada que, tras una nueva caída y mal desempeño de Newell’s afuera de la ciudad, por 1 a 2 ante Defensa y Justicia, pudo alegrarse con el triunfo sobre Riestra por 2 a 0, con los tantos de Guch y Mazzantti. Porque si se aspira a objetivos ambiciosos, es necesario imponerse a rivales como el Malevo. Y más si se juega en el Coloso, donde ahora son 7 las fechas sin derrotas.

Una secuencia que la Lepra tiene la oportunidad de ampliar a 8 partidos cuando el sábado enfrente a Banfield, otro de los adversarios a vencer para continuar en ascenso.

>> Leer más: Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

“No soy hincha de Newell’s, pero sé en la institución en la que estoy”, fue la reflexión del entrenador durante un mal momento que le tocó atravesar en el torneo anterior.

Si Kudelka sabe dónde está, entonces es consciente de la idiosincracia del hincha que asiste al Coloso, que apoya y exige. La mejor respuesta hacia ellos es en la cancha. Por lo tanto, el invicto que se prolonga es una retribución para el público. Y un sostén para competir por algo serio.

La racha positiva

Torneo Apertura

Newell’s 1-1 Platense

Newell’s 1-0 Gimnasia (M)

Newell’s 0-0 San Lorenzo

Newell’s 1-1 Instituto

Torneo Clausura

Newell’s 1-0 Talleres

Newell’s 2-2 Boca

Newell’s 2-0 Riestra

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