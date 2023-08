Newell's: Marcos Portillo pide un lugar a gritos de gol para la revancha contra Corinthians

Los interrogantes son varios para el desquite contra el conjunto de Vanderlei Luxemburgo. Se supone que el entrenador Gabriel Heinze modificará el sistema táctico 5-3-2 que paró en la ida. A partir de la necesidad de buscar la victoria, contra un rival que no se espera que vaya a ser tan ofensivo como el martes, el entrenador rojinegro retornaría al 4-3-3. Es el dibujo que mayores veces utilizó en la primera parte del año en ambos torneos, con un medio que sale de memoria: Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira.

Si todo esto se transforma en realidad, se reduce la chance de que Portillo aparezca entre los once. Salvo que se determine la salida de Gómez. Hoy no parece que sea una alternativa, a pesar que todavía no logró la misma explosividad que tenía previo al esguince de rodilla que sufrió un mes atrás. Es que Gómez le brinda dinámica y despliegue a la mitad de cancha. Colabora con el equipo en las coberturas, recupera, toca y se ofrece para recibirla.