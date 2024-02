Newell's le ganó al duro Belgrano, sigue invicto y es único líder

Ganó, gustó y no goleó. Pero gana y eso es lo que importa al final de cuentas. Newell’s venció 1-0 al duro Belgrano con gol de Juan Ignacio Ramírez y se trepó nuevamente a lo más alto de la zona B de la Copa de la Liga. Clase magistral de Ever Banega para un equipo solidario, eficaz, que no hace difícil lo fácil y que crece partido a partido. Nueve de nueve para los dirigidos por Mauricio Larriera.