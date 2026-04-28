Newell's: la reserva rojinegra venció al Ferroviario en el Coloso y sigue al acecho

Los pibes de Newell's superaron 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, con gol de Blas Benedetto. Quedó 5º en su grupo, a la expectativa

Los pibes de Newell's treparon con el triunfo en el Parque.

Los pibes de Newell's le ganaron esta tarde 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un cotejo que perteneció a la fecha 11ª del torneo de la división reserva y que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa. El gol leproso lo anotó Blas Benedetto, a los 36' del primer tiempo , anticipando a todos dentro del área después de un centro desde la derecha.

El triunfo le sirve a los dirigidos por Lucas Bernardi poder seguir expectantes en la zona de arriba, con chances de clasificar a la siguiente ronda.

Vale precisar que el elenco leproso quedó 5º en el Grupo B, con 20 puntos , producto de 6 victorias, 2 igualdades, y 3 derrotas.

Newell's se ubica con la misma puntuación de Lanús, que está 4º en las posiciones, y por el momento sería el último que clasifica. Vale subrayar que en esta categoría, sólo pasan cuatro de cada zona a la siguiente fase.

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La formación de Newell's

Newell's formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Néstor Boretto), Lucas Baños, Alejo Velacoz, y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles, y Sebastián Montero (Gio Podestá); Blas Benedetto (Gino Mutti), Joaquín Amadío (Jermías Morales), y Mateo Villalba (Baico Peralta).

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